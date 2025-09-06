recherche
"20h30 le samedi" dévoile les dessous du bikini ce 6 septembre 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 6 septembre 2025 92
"20h30 le samedi" dévoile les dessous du bikini ce 6 septembre 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 6 septembre 2025 sur France 2, l'histoire du bikini, de sa création controversée à son adoption par les plus grandes icônes.

Il a encore été la star des plages cet été, et il est toujours difficile de le ranger dans le placard à la fin des beaux jours... Le fameux bikini, inventé par un ingénieur automobile français originaire de Lille, Louis Réard, a fait couler beaucoup d’encre lors de son apparition en 1946. Il a même été interdit sur les plages de la côte Atlantique ou en Espagne car il avait l’audace de montrer le nombril !

Il aura ses ambassadrices, Brigitte Bardot lors du Festival de Cannes de 1953, et plus tard Ursula Andress dans le film James Bond 007 contre Dr. No.

Triangle, push-up, balconnet, shorty ou culotte, chaque modèle est le miroir d'une époque. Un maillot libérateur, mais qui enferme la femme dans d’autres stéréotypes...

Un récit signé Stéphanie Rathscheck et Elise Leygnier.

