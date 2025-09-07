"Sept à Huit" dimanche 7 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 7 septembre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Moins chère la vie

Tiny house : petite maison, grande solution ?

Les rois des surgelés à prix cassés

Réparation, location : les prix imbattables des garages solidaires

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Tueur en série ?

Retour sur le procès de l'anesthésiste Frédéric Péchier.

Cap sur Bali

Le nouveau paradis des influenceurs.

19:30 Le portrait de la semaine

Cléophée Herrmann

"Ma belle mère m'a volé mon héritage de 12 millions d'euros" : Cléophée Hermann est l'invitée du Portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara.

La dernière fois qu’Audrey Crespo-Mara les a vus, c’était sur les terres de son épouse, en Patagonie. Elle suivait Florent Pagny depuis un an pour raconter avec lui son combat contre le cancer.

Deux ans et demi plus tard, il nous dit comment il va et pourquoi l’enfant bourguignon éprouve ce besoin d'un retour aux sources à 63 ans.