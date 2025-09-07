"13h15 le dimanche" en immersion à l'école de danse de l'Opéra de Paris ce 7 septembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 7 septembre 2025 sur France 2, « Vers la grâce » une série inédite dans les coulisses de l'école de danse de l'Opéra de Paris.

13h15 le dimanche propose une immersion inédite d'un an au sein de l’école de danse de l’Opéra de Paris, au plus près des élèves.

Il s’agit de l’une des plus prestigieuses institutions au monde, qui forme depuis plus de 3 siècles l’élite des danseurs classiques. Un nom qui rime aussi avec discipline, rigueur, voire intransigeance.

En 2025, ces codes ont-ils toujours le même pouvoir d’attraction auprès des jeunes générations ?

Rimbaud écrivait « On n’est pas sérieux quand on a 17 ans », Albane, Achille et les autres se sont donnés 9 mois pour prouver le contraire, et 13h15 le dimanche les a accompagnés.

Une série signée Jean-Sebastien Desbordes, Mathieu Martin et Anthony Santoro, produite par Nania Films.