"Reportages découverte - Nouveaux nomades, la liberté au bout du chemin" dimanche 7 septembre 2025 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 7 septembre 2025 à 14:50, TF1 vous proposera de voir ou de revoir dans "Reportages découverte" « Nouveaux nomades : la liberté au bout du chemin » un document réalisé par Guillaume Viart.

Chaque année, plusieurs milliers de françaises et de français larguent les amarres et partent en périple pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et certains vont plus loin…ils partent sans date de retour pour voguer, rouler selon ses envies, sans ancrage. Ils quittent tout, travail, maison pour vivre l’aventure. Mais comment trouvent-ils les ressources pour quitter une vie bien installée ? Qu’implique cette nouvelle existence caractérisée par l’inconnu ?

Pendant plusieurs mois, les équipes de "Reportages découverte" ont suivi 3 familles qui partent vivre une aventure…à durée indéterminée.

Valentin, Charlène et leur fils Liam emménagent à bord d’un ancien bus scolaire transformé en camping-car XXL. Sillonner les routes pour découvrir les merveilles que recèle notre monde, c’est leur raison d’être depuis la naissance de leur enfant. « On s'est rendu compte que c'est comme ça qu'on se sentait le mieux, déclare Charlène. Alors pourquoi attendre le week-end ou les congés pour être bien ? Nous, on s'est dit qu’on voulait être bien tout le temps en fait ». La petite famille nous emmène en Laponie pour vivre l’expérience du grand nord.

A leur retraite, Jean-Paul et Pascale ont décidé de reprendre complètement leur liberté. Vivre sur la route, comme bon leur semble, sans attache ni biens matériels. Nous allons les suivre dans leur traversée de l’Espagne par les chemins de terre, en moto tout terrain. Un défi pour ce couple de sexagénaires. « Tu souffres parce que tu montes, tu descends, tu pousses, tu tires, tu ramasses la moto, confirme Jean-Paul. Mais bon c’est ça l’aventure. C’est sûr que tu peux partir de chez toi, faire 50 km de bitume et tu t’arrêtes au restaurant ; ça peut être un plaisir aussi mais pas pour moi ». Les deux jeunes retraités vont découvrir que traverser la Péninsule ibérique n’a rien d’un fleuve tranquille.

Marion, Yvan et leurs quatre enfants se lancent dans un tour du monde à la voile. Ils savent quand ils partent mais ils n’ont pas de date de retour. La petite famille va vivre à bord de son catamaran 24 heures sur 24. Chacun va devoir prendre ses marques et l’adaptation ne se fera pas sans heurt. « Ce qui est difficile dans une famille comme ça c’est qu’on ne peut pas tous partager le même enthousiasme au même moment » reconnait avec lucidité la maman, Marion.

Ces trois familles ont entrepris un changement de vie radical. "Reportages découverte" les ont accompagnées pendant près d’un an au gré de leurs aventures, sur mer comme sur terre.