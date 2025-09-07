recherche
"À quel prix ?" spéciale petits prix sur M6 mardi 9 septembre 2025 avec Julien Courbet

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 7 septembre 2025 146
"À quel prix ?" spéciale petits prix sur M6 mardi 9 septembre 2025 avec Julien Courbet

Mardi 9 septembre 2025 à 21:10 sur M6, Julien Courbet présentera le second numéro de "À quel prix ?", un magazine qui passe au scan et décrypte les produits et services de grande consommation. 

Pour ce deuxième numéro, Julien Courbet et son équipe d’experts s’attaquent cette fois à un sujet qui nous concerne tous : les petits prix. Peuvent-ils rivaliser avec les produits plus chers ? Sont-ils vraiment synonymes d’économie ? Et surtout : peut-on les consommer les yeux fermés ?

Dans cette spéciale « petits prix », les objets et services de consommation seront passés au crible ; le tout dans une ambiance conviviale et toujours au service du pouvoir d’achat des Français.

Retrouvez des reportages exclusifs, du coaching pour mieux consommer et des décryptages en plateau, pour s’informer dans la bonne humeur.

