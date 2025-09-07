"Non élucidé" : retour sur l'affaire Gérald Thomassin mardi 9 septembre 2025 sur T18

Mardi 9 septembre 2025 à 20:50, T18 rediffusera le numéro de la collection “Non élucidé” qui sera consacré à l'affaire Gérald Thomassin, un fait divers complexe et tragique qui mêle la gloire d'un acteur prometteur, une vie marginale et un meurtre non élucidé, le tout couronné par une disparition mystérieuse.

Porté disparu depuis le 26 août 2019, Gérald Thomassin était un jeune acteur français. Découvert par le cinéaste Jacques Doillon qui lui a confié le rôle principal de son film « Le Petit Criminel » il a reçu le César du meilleur jeune espoir masculin.

En 2013, il est arrêté et mis en examen pour un meurtre particulièrement violent survenu cinq ans plus tôt. Les premières constatations réalisées sur la scène de crime établissent l’extrême violence du meurtre. On dénombre 28 coups de couteaux sur la victime dont 6 coups mortels.

Remis en liberté car la loi française ne permet pas de maintenir plus de trois ans une personne en détention provisoire, il disparaîtra alors qu’il se rendait à une confrontation avec d’autres mis en examen pour le même crime.