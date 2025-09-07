recherche
Magazines

Restauration d'une Ford GT40 Replica dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 9 septembre 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 7 septembre 2025 123
Restauration d'une Ford GT40 Replica dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 9 septembre 2025 (vidéo)

Mardi 9 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte débutera la diffusion de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" avec un premier épisode consacré à la restauration d'une Ford GT40 Replica.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x01  Ford GT40 Replica

Pour sa première mission, Baptiste va s'attaquer à une véritable icône de la course automobile : la Ford GT40.

Il va transformer un modèle de 1992 en une GT40 Mk1, fidèle dans ses lignes à la version de 1968 des 24 Heures du Mans, mais dotée d'une mécanique plus contemporaine.

Le travail est colossal : le remplacement du V6 d'origine par un V8 moderne, bien plus puissant, impose de renforcer la structure du véhicule pour accueillir cette nouvelle mécanique. Rien ne sera laissé au hasard : boîte de vitesses, trains roulants, suspensions, freins... tout doit suivre.

Baptiste le sait : il va falloir jongler entre exigences techniques et contraintes budgétaires pour livrer une voiture d'exception et, si possible, dégager un bénéfice. Rigueur mécanique, sens du détail et gestion millimétrée :

Baptiste parviendra-t-il à faire rouler sa GT40 sur circuit ?
Dernière modification le dimanche, 07 septembre 2025 15:20
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 7 septembre 2025 sur France 2 (vidéo)

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 7 septembre 2025 sur France 2 (vidéo)

07 septembre 2025 - 15:34

Sur le même thème...

&quot;Non élucidé&quot; : retour sur l'affaire Gérald Thomassin mardi 9 septembre 2025 sur T18

"Non élucidé" : retour sur l'affaire Gérald Thomassin mardi 9 septembre 2025 sur T18

07 septembre 2025 - 14:16

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot; : les invités de Frédéric Lopez le 7 septembre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne" : les invités de Frédéric Lopez le 7 septe…

07 septembre 2025 - 11:37 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL