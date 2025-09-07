Restauration d'une Ford GT40 Replica dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 9 septembre 2025 (vidéo)

Mardi 9 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte débutera la diffusion de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" avec un premier épisode consacré à la restauration d'une Ford GT40 Replica.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic !

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x01 • Ford GT40 Replica

Pour sa première mission, Baptiste va s'attaquer à une véritable icône de la course automobile : la Ford GT40.

Il va transformer un modèle de 1992 en une GT40 Mk1, fidèle dans ses lignes à la version de 1968 des 24 Heures du Mans, mais dotée d'une mécanique plus contemporaine.

Le travail est colossal : le remplacement du V6 d'origine par un V8 moderne, bien plus puissant, impose de renforcer la structure du véhicule pour accueillir cette nouvelle mécanique. Rien ne sera laissé au hasard : boîte de vitesses, trains roulants, suspensions, freins... tout doit suivre.

Baptiste le sait : il va falloir jongler entre exigences techniques et contraintes budgétaires pour livrer une voiture d'exception et, si possible, dégager un bénéfice. Rigueur mécanique, sens du détail et gestion millimétrée :

Baptiste parviendra-t-il à faire rouler sa GT40 sur circuit ?