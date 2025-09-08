recherche
"Ça commence aujourd'hui" lundi 8 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

lundi 8 septembre 2025
"Ça commence aujourd'hui" lundi 8 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce lundi 8 septembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Brad Pitt, David Hallyday, Patrick Bruel : une fausse célébrité les a manipulées

La vie sous emprise, c'est le thème de cette semaine, une semaine spéciale, comme vous les aimez tant.

Arnaque à la fausse célébrité, manipulation, amitié toxique, pervers narcissique, on décortique l'emprise psychologique avec Faustine Bollaert, ses invités et ses experts.

En 2022, alors que Nathalie se sentait seule dans sa vie, elle a été contactée par l’assistante de Patrick Bruel. Elle disait proposer un abonnement pour les fans... Fan inconditionnelle, elle n'a rien voulu voir. Puis en contact direct avec un faux Patrick Bruel, il a prétexté des problèmes et Nathalie lui a envoyé toutes ses économies...

Pendant des mois, Anne a cru échanger avec Brad Pitt. Fragile et vulnérable à cette période, Anne s'est confiée, notamment sur son divorce. Rapidement, ce faux Brad Pitt lui a demandé de l'argent, lui escroquant au total 830 000 euros. Médiatisée et très moquée, Anne veut montrer que tout le monde peut tomber dans le panneau.

15:05 Agressions et violences sexuelles au sein de l'armée française

Faustine Bollaert reçoit Manon, Ninon et Mélanie qui s'étaient engagées dans l'armée pour servir leur pays.

Elles en sont sorties brisées après avoir été victimes de harcèlement et de violences sexuelles. Ces trois jeunes femmes ont eu le courage de témoigner pour dénoncer l'omerta qui règne autour de cette institution.

Dernière modification le lundi, 08 septembre 2025 09:41
Suivez nous...

