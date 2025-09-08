"Secrets d'Histoire - Henriette d’Angleterre, noces de sang à Versailles" sur France 3 mercredi 10 septembre 2025

Le 31 mars 1661, Philippe d’Orléans, l’extravagant et unique frère du roi Louis XIV, épouse Henriette-Anne Stuart, la sœur de Charles II, roi d’Angleterre !
Ce mariage maladroit entre deux personnes de sang royal que tout oppose, alimente déjà tous les scandales à Versailles. Il plonge la jeune Henriette dans la tourmente et l’enfer domestique. Le destin d’Henriette d’Angleterre, à la fois tragique, survolté, révoltant et terriblement passionnant, va même la conduire jusqu’à une mort soudaine, dont les circonstances, vous allez le voir, restent encore très floues aujourd’hui.
C’est à travers cette histoire digne d’un roman, sur fond de jalousie et de complots, que Stéphane Bern vous propose de découvrir les acteurs inattendus de cet épisode méconnu à la cour du Roi-Soleil…
Depuis le château de Versailles, il vous fait vivre l’une des énigmes les plus émouvantes du XVIIe siècle, au cœur d’une époque où les ambitions et la frivolité font de la cour de France un lieu de débauche et de perdition.
Imaginez… d’un côté Louis XIV, qui, pour renforcer les liens entre son royaume et l’Angleterre, décide de marier son jeune frère à la sœur du souverain anglais.
De l’autre, Philippe d’Orléans, Monsieur, frère du roi, qui déteste les occupations de l’époque jugées viriles, comme la chasse et l’équitation, leur préférant largement les parures excentriques et les fards à paupières.
Et au milieu, Henriette-Anne Stuart, une jeune femme au charme ravageur, dont la destinée de princesse n’a rien du conte de fées.
Cette histoire étonnante a pour décor la splendeur des demeures royales de Fontainebleau, ou de Saint-Cloud aujourd’hui disparu, mais dont nous allons faire revivre les intérieurs époustouflants souhaités par Monsieur. Et que dire du magnifique château de Villers-Cotterêts, offert par le roi à son frère, lorsqu’il se marie avec Henriette et dont le célèbre Le Nôtre va aménager le jardin…
Mais si ce vaudeville royal peut prêter à sourire, il reste le scénario tragique d’un mauvais roman qui finit mal. Lorsque Henriette décède mystérieusement à tout juste 26 ans, la thèse du meurtre est très vite évoquée et nombreux sont les suspects.
