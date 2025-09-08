"C dans l'air" lundi 8 septembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 8 septembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 8 septembre 2025, Caroline Roux recevra Dominique Rousseau, juriste et professeur de droit constitutionnel.

En se soumettant à un vote de confiance ce lundi, le Premier ministre devrait entrainer la démission de son gouvernement. En arrivant à Matignon pour succéder à Michel Banier, le 13 décembre dernier, François Bayrou disait : « Je sais que les chances de difficultés sont beaucoup plus importantes que les chances de succès ».

Neuf mois plus tard, son discours à la tribune de l'Assemblée nationale aujourd'hui devrait sonner comme un baroud d'honneur. L'ensemble des oppositions a en effet fait savoir qu’elle voterait contre la question de confiance à l’Assemblée nationale.

La chute de François Bayrou devrait ouvrir une nouvelle période d’incertitude. Le projet de loi de finances doit être, théoriquement, examiné au Parlement à partir du 15 octobre pour une publication au « Journal officiel » au plus tard le 31 décembre. Et ce, alors que les taux d’intérêt de la dette française s’envolent et que l’agence de notation Fitch doit rendre son verdict le 12 septembre sur la note souveraine de la France. Les turbulences au sommet de l’État auront aussi un impact sur la rentrée sociale, déjà marquée par le mouvement « Bloquons tout » du 10 septembre et par la mobilisation intersyndicale du 18 septembre. Dans ce contexte, Emmanuel Macron se retrouve en première ligne.

Dominique Rousseau nous donnera son analyse de la situation politique actuelle, et de ce que devrait faire le président de la République en cas de chute du gouvernement Bayrou. Il reviendra également sur la crise de régime qui inquiète les observateurs, et sur l'efficacité ou non des institutions de la Vème République pour résoudre l'impasse politique dans laquelle la France pourrait être plongée.

Les experts invités :

Christophe Barbier, éditorialiste politique à Franc-Tireur.

Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction L'Express.

Mathilde Siraud, rédactrice en chef, service politique du Point.

Benjamin Morel, constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'université Paris II Panthéon Assas.

Le thème de l'émission :

Le Premier ministre François Bayrou et son gouvernement vivent probablement leurs dernières heures à Matignon. Le très attendu vote de confiance des députés doit avoir lieu ce lundi, en fin de journée. Un pari risqué que le Premier ministre a toutes les chances de perdre, sauf en cas d’énorme retournement de situation. Car les oppositions, depuis plusieurs jours, n’en font pas mystère : elles ne vont pas soutenir le Premier ministre.

Et même parmi les députés de ce qu'on appelle le "socle commun", censé soutenir le gouvernement, ce vote ne sera pas une évidence. Chez Les Républicains, les députés sont divisés. « Ils auront une liberté de vote », a assuré Laurent Wauquiez, leur chef de file à l'Assemblée nationale. Un tiers, voire la moitié, pourrait s’abstenir ou voter contre, alors même que leur chef, Bruno Retailleau, est ministre de l’Intérieur.

Alors qu’Emmanuel Macron a appelé, la semaine dernière, les membres du socle commun à la mobilisation, celui-ci va-t-il s’effriter ? Quels sont les scénarios possibles après le vote de confiance du gouvernement Bayrou ? Nommer rapidement un nouveau Premier ministre ou dissoudre encore l’Assemblée nationale ? Et que se passe-t-il dans les ministères pendant cette période ?

Les journalistes de C dans l'air ont suivi Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la Ville.

