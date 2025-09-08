"C à vous" lundi 8 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 8 septembre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 8 septembre 2025 :

18:55 C à vous

Vote de confiance : jour-J pour François Bayrou et son gouvernement

Pascal Perrineau, professeur des Universités à Sciences Po.

Ludovic Vigogne, journaliste politique chez La Tribune Dimanche.

Mouvement du 10 septembre



À deux jours du mouvement du 10 septembre "Bloquons tout", comprenez-vous la colère des manifestants ? Soutenez-vous le blocage du 10 septembre ?

Emilie Tran Nguyen, journaliste.

20:00 C à vous, la suite

Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli, pour le retour de “Alice Nevers” le 22 septembre à 21:10 sur TF1.

François Morel, Olivier Saladin et Olivier Broche, pour la pièce “Art” au Théâtre Montparnasse à Paris.

Patrice Duhamel, pour son documentaire “Matignon : Mission impossible ?” diffusé ce soir sur France 2 à 22:50.