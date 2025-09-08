"C à vous" lundi 8 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici les invités qui seront reçus ce lundi 8 septembre 2025 :
18:55 C à vous
Vote de confiance : jour-J pour François Bayrou et son gouvernement
Pascal Perrineau, professeur des Universités à Sciences Po.
Ludovic Vigogne, journaliste politique chez La Tribune Dimanche.
Mouvement du 10 septembre
À deux jours du mouvement du 10 septembre "Bloquons tout", comprenez-vous la colère des manifestants ? Soutenez-vous le blocage du 10 septembre ?
Emilie Tran Nguyen, journaliste.
20:00 C à vous, la suite
Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli, pour le retour de “Alice Nevers” le 22 septembre à 21:10 sur TF1.
François Morel, Olivier Saladin et Olivier Broche, pour la pièce “Art” au Théâtre Montparnasse à Paris.
Patrice Duhamel, pour son documentaire “Matignon : Mission impossible ?” diffusé ce soir sur France 2 à 22:50.