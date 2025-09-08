"28 minutes" lundi 8 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 8 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 8 septembre 2025 :

"Les fables" de La Fontaine sont remises au goût du jour par Arielle Dombasle et Laurent Stocker pour une exposition filmée.

Pour asseoir sa politique économique, Donald Trump entend baisser les taux directeurs de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed). Or, la lutte contre l'inflation est l'une des prérogatives de la banque centrale américaine, qui se refuse donc à appliquer cette mesure.

Arielle Dombasle et Laurent Stocker, la belle et la bête de scène jouent La Fontaine

"Les fables" de La Fontaine, publiées entre 1668 et 1693, sont des récits intemporels. Elles sont remises au goût du jour par Arielle Dombasle et Laurent Stocker, deux acteurs de renom qui interprètent respectivement le loup et Jean de La Fontaine pour une exposition filmée à la Cité immersive des fables. L’objectif est de transmettre ces classiques au travers d'une exposition ludique et pédagogique où différents arts se mêlent.

Donald Trump contre la Fed : un péril pour l’économie mondiale et la démocratie ?

C'est un nouveau bras de fer engagé entre Donald Trump et la Réserve fédérale des États-Unis (Fed). Pour asseoir sa politique économique, le président américain entend baisser les taux directeurs de la Fed. L'objectif affiché est de dynamiser l'économie américaine, mais la méthode risque de favoriser l'inflation. Or, la lutte contre l'inflation est l'une des prérogatives de la banque centrale américaine, qui se refuse donc à appliquer cette mesure, au risque de s'attirer les foudres de Donald Trump. Après avoir qualifié Jerome Powell, le directeur de la Fed, de "crétin obstiné", il entend désormais limoger Lisa Cook, l'une des sept gouverneurs de l'institution car elle aurait, selon lui, bénéficié de taux d'intérêts avantageux pour un emprunt personnel. Cette immixtion politique dans une institution traditionnellement indépendante a provoqué l’émoi dans les milieux économiques : Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, y voit "un danger très sérieux", alors que 600 économistes ont signé une lettre de soutien à Lisa Cook. Faut-il craindre que cette offensive de Donald Trump ait des répercussions sur l'économie mondiale ?

Xavier Mauduit revient sur l'histoire de l'emblématique confiserie toulousaine Cachou Lajaunie, dont la production a cessé il y a quelques mois en catimini.

Marie Bonnisseau nous annonce la fin d'un compagnon numérique de longue date, le réseau 2G, qui est appelé par les opérateurs à tirer sa révérence en 2026.

Les invités :

Arielle Dombasle, pour l'exposition filmée à la Cité immersive des fables de La Fontaine.

Les autres invités seront communiqués par Arte environ une demi-heure avant le début de l'émission. Cet article sera donc réactualisé avant la diffusion.