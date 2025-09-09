recherche
"Ça commence aujourd'hui" mardi 9 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

mardi 9 septembre 2025
"Ça commence aujourd'hui" mardi 9 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 9 septembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Amoureuses d'un manipulateur, elles ont basculé dans la prostitution

La vie sous emprise, c'est le thème de cette semaine, une semaine spéciale, comme vous les aimez tant.

Arnaque à la fausse célébrité, manipulation, amitié toxique, pervers narcissique, on décortique l'emprise psychologique avec Faustine Bollaert, ses invités et ses experts.

Vigdis a entretenu une relation avec un homme qui voulait tout contrôler : son corps, son poids, ses tenues, ses fantasmes, sa sexualité. Il a fini par la harceler pour qu’elle accepte de faire des vidéos à caractère sexuel payantes. Elle a fini par le quitter avant de céder.

Très amoureuse de son ex, Ilona a accepté, pour le satisfaire, d’ouvrir des comptes privés de photos dénudées et de faire des shows en ligne et qu’il diffuse des vidéos de leurs ébats sur des sites pornos gratuits. Ilona est allée jusqu’à se prostituer avec un client... Pour son conjoint, elle n’existait qu’à travers son corps, prenant plaisir à la "partager" avec d’autres hommes. Ilona a perdu toute estime d’elle-même et a même tenté de mettre fin à ses jours.

15:05 Maladie de Charcot : leur combat pour la vie !

La sclérose latérale amyotrophique (SLA), communément appelée la maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative entraînant une paralysie progressive. On estime qu’environ 7 000 personnes en France vivent avec la SLA.

Dans l’émission d’aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit Lorène et Olivier, tous deux diagnostiqués, membres de l’association l’ARSLA et porteurs d’un message positif rempli d’espoir, faisant un pied de nez à la maladie en choisissant la vie. Aline quant à elle, se sait porteuse d’une anomalie génétique pouvant déclencher la maladie.

Dernière modification le mardi, 09 septembre 2025 09:03
Magazines
