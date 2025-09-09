"28 minutes" mardi 9 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 9 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 9 septembre 2025 :

En Ukraine, la réalisatrice Kateryna Gornostai a filmé dans les écoles souterraines où les élèves étudient malgré la guerre.

Mobilisation du 10 septembre : la démission de François Bayrou à la veille du mouvement de blocage du pays calmera-t-elle la mobilisation ou va-t-elle au contraire la renforcer ?

Écoles en Ukraine : apprendre sous les bombes

La semaine dernière, quatre millions de jeunes Ukrainiens de 6 à 17 ans ont fait leur rentrée scolaire. La moitié d’entre eux vont à l’école tous les jours. Pour les autres, c’est soit uniquement à distance, soit alternativement en visio et en présentiel. Dans l’ouest et le centre du pays, la situation est quasi normale, même si des abris souterrains sont prévus à proximité des établissements. En revanche, dans les régions proches de la Russie ou dans les territoires occupés, la situation est toute autre. La réalisatrice Kateryna Gornostai est allée filmer dans ces écoles souterraines où les élèves étudient entre alertes aériennes et sonneries de la récréation. Pour cette jeune réalisatrice de 36 ans, dont les parents sont enseignants, montrer que des écoles restaient ouvertes en pleine guerre était un acte de résistance. De ces images tournées entre mars 2023 et juin 2024 est né le documentaire “Premières classes”, qui sort en salles le 10 septembre.

Crise politique et démocratique : le grand soir ou le grand pschitt ?

Le gouvernement Bayrou est tombé le soir du 8 septembre après que la confiance de l’Assemblée nationale lui ait été refusée. Emmanuel Macron a annoncé qu’il nommerait un nouveau premier ministre dans “les tout prochains jours”. À la veille du mouvement de blocage du pays prévu le 10 septembre, cette démission forcée calmera-t-elle la mobilisation, ou va-t-elle au contraire la renforcer ? Le ministre de l’Intérieur a annoncé le déploiement de 80 000 gendarmes et policiers pour faire face au blocage de gares, raffineries, axes de circulation, dépôts de grande distribution… Selon un sondage Ipsos-BVA pour “La Tribune dimanche”, 46 % des Français soutiennent le mouvement et 28 % y sont opposés. “Bloquons tout”, se voulant apolitique, semble désormais récupéré - selon les notes des services de renseignement - par la France insoumise et le Nouveau parti anticapitaliste, ainsi que par des militants de la CGT et de Solidaires.

Xavier Mauduit revient sur les origines de la démence à corps de Lewy alors qu’une récente étude montre les conséquences de la pollution de l’air sur nos fonctions cérébrales.

Marie Bonnisseau nous parle d’une discussion privée captée entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, dans laquelle ils échangent sur le prolongement de la vie et leur quête d’immortalité.

Les invités :

Kateryna Gornostai, réalisatrice.

Mathilde Philip, professeure de droit public à l'université Lyon 3.

Raphaël Doan, essayiste.

Gilles Perret, réalisateur et scénariste.