"C à vous" mardi 9 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 9 septembre 2025 959
Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 9 septembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 9 septembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Chute du gouvernement Bayrou : la France dans l’attente d’un nouveau Premier ministre

Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, députée Ensemble pour la République des Yvelines,

Violences intrafamiliales : des mères privées de leurs enfants dénoncent un dysfonctionnement de la justice

Sophie Abida, présidente du “Mouvement des mères en révolte”.

Me Rebecca Royer, avocate.

20:00 C à vous, la suite

Alex Lutz, Mélanie Thierry et Bastien Bouillon, pour le film “Connemara”.

Matthias Gurtler, pour un numéro de l'Équipe consacré à Kylian Mbappé.

Mathieu Nina, pour son spectacle “En bas de l’échelle” au Point Virgule

Dans la cuisine de C à vous

Diego Accettulli, fondateur de Oggi Pasta et maître pastier.

Dernière modification le mardi, 09 septembre 2025 17:09
