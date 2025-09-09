"C à vous" mardi 9 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 9 septembre 2025 dans l'émission :
18:55 C à vous
Chute du gouvernement Bayrou : la France dans l’attente d’un nouveau Premier ministre
Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, députée Ensemble pour la République des Yvelines,
Violences intrafamiliales : des mères privées de leurs enfants dénoncent un dysfonctionnement de la justice
Sophie Abida, présidente du “Mouvement des mères en révolte”.
Me Rebecca Royer, avocate.
20:00 C à vous, la suite
Alex Lutz, Mélanie Thierry et Bastien Bouillon, pour le film “Connemara”.
Matthias Gurtler, pour un numéro de l'Équipe consacré à Kylian Mbappé.
Mathieu Nina, pour son spectacle “En bas de l’échelle” au Point Virgule
Dans la cuisine de C à vous
Diego Accettulli, fondateur de Oggi Pasta et maître pastier.