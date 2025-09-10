"Ça commence aujourd'hui" mercredi 10 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 10 septembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

La vie sous emprise, c'est le thème de cette semaine, une semaine spéciale, comme vous les aimez tant.

Arnaque à la fausse célébrité, manipulation, amitié toxique, pervers narcissique, on décortique l'emprise psychologique avec Faustine Bollaert, ses invités et ses experts.

13:50 Une amitié toxique…

C'est sur son lieu de travail qu'Audrey a eu un coup de foudre amical, avec une femme devenue pour elle la maman qu'elle n’avait pas eue. En quelques semaines, elle s’est incrustée sans forcer dans sa vie. Audrey admirait cette femme, au point qu'elle ne voyait plus qu’à travers elle.

Un vieil ami a refait surface dans la vie de Cindy. Vivant dans un logement insalubre, Cindy et son conjoint l'accueillent. Très vite, il abuse de leur générosité : il passe ses journées à ne rien faire, leur emprunte de l’argent et va jusqu’à inventer une grave maladie. Le masque tombe lorsque Cindy découvre de la drogue dans sa chambre !

15:05 Ados en fugue : l'attente insoutenable des parents

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” trois invitées ayant vécu d’un côté comme de l’autre l’angoisse de la fugue à l’adolescence.

Mireille est venue sur le plateau pour lancer un appel à l’aide suite à la disparition de sa fille, Alysson, ayant fugué dans la nuit du 14 au 15 novembre dernier. Depuis, Mireille, sans nouvelles de sa fille qui vient juste d’avoir 15 ans, craint qu’elle ne soit sous emprise.

Manon a enchaîné les fugues de ses 13 à ses 17 ans. D’abord de courtes durées, ces fugues ont fini par durer des semaines, voire des mois. Ce n’est qu’en rencontrant son conjoint et futur père de ses enfants qu’elle a fini par trouver une stabilité.

À 16 ans, Marion a fugué durant plus d’une semaine pour suivre une amie qui l’a entraînée entre la rue et son appartement. Pendant 10 jours, Marion a vécu avec un groupe de sans-abris, entre bagarres de territoires, vols de chiens et usage de drogue…