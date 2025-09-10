recherche
"Enquête d'action" en immersion avec les gendarmes de Guadeloupe, vendredi 12 septembre 2025 sur W9

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 10 septembre 2025 139
"Enquête d'action" en immersion avec les gendarmes de Guadeloupe, vendredi 12 septembre 2025 sur W9

Vendredi 12 septembre 2025 à 21:25, Marie-Ange Casalta vous présentera un inédit du magazine "Enquête d'action" en immersion avec les gendarmes de Guadeloupe face aux braqueurs et forcenés de l'île.

À 6 700 km de Paris, derrière les plages paradisiaques et les eaux turquoise des Caraïbes, la Guadeloupe fait face à une montée de violence… Gangs mafieux, trafic de stupéfiants, vols à main armée : ce département français, cinq fois plus petit que la Corse, est devenu l'un des territoires les plus dangereux de France !

À Saint-François, les adjudants Nicolas et Yohan affrontent une autre réalité brutale. À peine sortis de la brigade, ils sont alertés pour un braquage en cours dans un bureau de tabac. Sur place, le braqueur, visiblement sous l'emprise de stupéfiants, est très menaçant envers la commerçante totalement paniquée… Comment les gendarmes vont-ils gérer cette situation explosive ?

Les situations de crise se multiplient. Un forcené armé d'un couteau s'est retranché dans une maison. Marjorie, négociatrice régionale, entame un marathon de cinq heures pour établir le contact avec un homme échappé d'un hôpital psychiatrique. Le dispositif impressionnant a attiré les habitants stupéfaits. Parviendront-ils à dénouer cette situation sans faire usage de la force ?

Sur l’île, les courses-poursuites sont presque quotidiennes. Un jeune homme sans casque sur un scooter refuse d'obtempérer et entraîne les gendarmes dans une dangereuse poursuite à travers l'île. Après 15 minutes de course, le fuyard abandonne son scooter dans une plantation de canne à sucre et s'enfuit à pied.

La nuit, les gendarmes sont aussi confrontés à un nouveau fléau : les home-jackings particulièrement violents. Armés d'un fusil à pompe, des hommes ont fait irruption dans une maison où dormait une famille avant de s'enfuir avec un scooter. La traque se poursuit dans les bois, puis dans une maison abandonnée. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive : un braqueur peut surgir et faire feu à tout moment.

Entre opérations musclées, négociations tendues et saisies record, plongez dans le quotidien de ce paradis sous haute tension !

Dernière modification le mercredi, 10 septembre 2025 15:37
Publié dans Magazines, Vendredi
