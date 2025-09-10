"C dans l'air" mercredi 10 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 10 septembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 10 septembre 2025, Caroline Roux reçoit Nathalie Schuck, grand reporter à l'hebdomadaire Le Point et autrice du livre "Le Cardinal", aux éditions Robert Laffont.

Sébastien Lecornu est nommé à Matignon, et reçoit cet après-midi les représentants des Républicains et de Renaissance. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, restera-t-il au gouvernement ? Nathalie Schuck lui consacre une biographie, intitulée "Le Cardinal", aux éditions Robert Laffont. Quelles sont ses relations avec Emmanuel Macron ? Avec Sébastien Lecornu ? A-t-il réussi son pari en participant au gouvernement ? Enfin, l'Elysée est-il une ambition pour lui ?

Nathalie Schuck dressera le portrait du "cardinal" de la droite, d'abord critique du macronisme, et aujourd'hui en première ligne au sein du gouvernement à l'occasion du mouvement du "10 septembre".

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Pascal Perrineau, politologue, professeur à Sciences Po Paris.

Nathalie Schuck, grand reporter pour le magazine Le Point.

Soazig Quemener, rédactrice en chef à la Tribune Dimanche.

Gaël Sliman, président et cofondateur de l’Institut de sondages Odoxa.

Le thème de l'émission :

Lecornu arrive... Les blocages s'installent ?

Il faut « des ruptures sur le fond » et « pas que sur la forme ». Le ministre des Armées, nommé mardi soir par Emmanuel Macron, a pris le relais de François Bayrou à Matignon lors d’une passation de pouvoir éclair, mercredi à la mi-journée. Après avoir remercié son prédécesseur pour son « extraordinaire courage », le nouveau Premier ministre a promis d’être « plus créatif » et « plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions ».

« On va y arriver », a-t-il lancé, avant de débuter, cet après-midi, une série de consultations des partis politiques. Il doit en effet s’entretenir avec le patron de Renaissance, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez pour LR, ainsi qu’Édouard Philippe pour Horizons. Dans la matinée, Sébastien Lecornu a également échangé par téléphone avec la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, et le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, sans qu’un rendez-vous n’ait, pour l’heure, été fixé avec eux à Matignon. Il a par ailleurs affirmé souhaiter s’entretenir rapidement avec les forces syndicales.

En tant que Premier ministre, Sébastien Lecornu a été chargé par Emmanuel Macron de trouver des « accords » avec les forces politiques du pays, avant de « proposer » un gouvernement. Une tâche qui s’annonce complexe pour le nouveau locataire de Matignon, ministre sans interruption depuis juin 2017, tant le contexte est éruptif : sans majorité à l'Assemblée nationale, il prend la suite de deux gouvernements renversés, alors que la France connaît, ce 10 septembre, une journée de manifestations et de blocages avec le mouvement « Bloquons tout ».

Sur fond de colère sociale et de sentiment de déni de démocratie, des appels « à tout bloquer » ont été lancés sur les réseaux sociaux au cœur de l’été, à la suite de la présentation par François Bayrou du projet de budget 2026. Soutenu par la suite par les partis de gauche du NFP et les syndicats — dont certains ont appelé à se joindre à la mobilisation — le mouvement connaît une traduction concrète ce mercredi sur le territoire. Et il prend de nombreuses formes : grève de la carte bancaire, distributions de tracts, barrages filtrants, blocages de routes et de lycées, manifestations…

Expression d’un ras-le-bol français, ce mouvement est-il inédit ou similaire à celui des Gilets jaunes ? Peut-il durer dans le temps ? La nomination de Sébastien Lecornu à Matignon apaisera-t-elle ou attisera-t-elle la colère sociale ?

Le Premier ministre s’est dit convaincu « qu’il n’y a pas de chemin impossible » et a promis des ruptures, sans en dire beaucoup plus sur les chantiers qu’il compte mener. Mais il a donné rendez-vous très bientôt : « J’aurai l’occasion de m’exprimer devant les Français », a-t-il lancé.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.