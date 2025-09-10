"28 minutes" mercredi 10 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 10 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 10 septembre 2025 :

"Bloquons tout" : l'historien Gérard Noiriel montre comment le peuple français a façonné le pays par ses mobilisations, souvent portées par des questions de justice sociale.

Alors qu'il est rattrapé par des scandales de pots-de-vin, le président argentin Javier Milei vient également de subir sa première déconvenue électorale depuis son élection en décembre 2023.

Le mouvement "Bloquons tout", archétype des révoltes sociales françaises ?

Ce 10 septembre, de nombreux blocages ont été recensés dès le début de matinée par le mouvement "Bloquons tout", qui entend représenter un ras-le-bol généralisé du peuple français. Le peuple français, justement, est l'objet du dernier ouvrage de l'historien Gérard Noiriel, spécialiste de l'immigration et de la classe ouvrière. Dans "Le peuple français. Histoire et polémiques" (éditions Tallandier), il aborde notamment la place des femmes, de l'immigration ou de la guerre dans l'histoire de la France et de son peuple. Peuple qui, selon l'auteur, a aussi façonné le pays par ses mobilisations, souvent portées par des questions de justice sociale.

Deux ans après son arrivée au pouvoir en Argentine : retour de manivelle pour Javier Milei ?

Le président argentin Javier Milei a subi sa première déconvenue électorale depuis son élection en décembre 2023. Son parti, La Libertad Avanza, n'a remporté que 34 % des suffrages aux élections provinciales de Buenos Aires, contre 47 % pour l'opposition de centre-gauche. Une déconvenue dont l'homme à la tronçonneuse se serait volontiers passé alors qu'approchent les élections législatives du 26 octobre, qui vont renouveler un tiers des sénateurs et la moitié des députés. Pourtant, Javier Milei peut se targuer d'avoir tenu l'une de ses promesses : la baisse de l'inflation, qui est passée de 87 % en 2024 à 17,3 % cette année. Ce bilan économique, certes favorable, n'empêche pas le président argentin d'être rattrapé par des scandales : sa sœur, qu'il a nommée secrétaire générale de la présidence, est accusée d'avoir touché des pots-de-vin d'un laboratoire pharmaceutique. Ces déboires électoraux et judiciaires annoncent-ils une seconde partie de mandat tumultueuse pour Javier Milei ?

Enfin, alors que l'Éthiopie inaugure un barrage sur le Nil au grand dam de l'Égypte, Xavier Mauduit revient sur les éternelles guerres de l'eau qui ont miné le cours de ce fleuve.

Marie Bonnisseau nous raconte comment un réseau d’articles frauduleux, sous l’entité “Tenu.pro”, essaye d’infiltrer les revues scientifiques.

Les invités :

Gérard Noiriel, spécialiste de l'immigration et de la classe ouvrière.

Maricel Rodriguez Blanco, maîtresse de conférence en sociologie à l'ICP.

Jonathan Marie, professeur d'économie à l'IHEAL

Daniel Borillo, juriste, professeur à l'université Paris-Nanterre.