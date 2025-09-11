"Ça commence aujourd'hui" jeudi 11 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce jeudi 11 septembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

La vie sous emprise, c'est le thème de cette semaine, une semaine spéciale, comme vous les aimez tant.

Arnaque à la fausse célébrité, manipulation, amitié toxique, pervers narcissique, on décortique l'emprise psychologique avec Faustine Bollaert, ses invités et ses experts.

13:50 Pervers narcissique : comment ont-elles réussi à sortir des griffes de ce manipulateur ?

Isabelle a été en couple avec un pervers narcissique qui l’a détruite psychologiquement. Un homme aux deux visages : en apparence, il était gentil et serviable mais en privé, il la dévalorisait sans cesse. Il l’a isolée de tout son entourage, même de sa propre sœur jumelle. Épuisée moralement, elle a même envisagé de mettre fin à ses jours.

Quand Mélissa a rencontré son ex-compagnon, c’était un jeune homme discret et timide. Les choses se sont vite gâtées mais à chaque tentative de rupture, il menaçait de se suicider pour la garder auprès d’elle. Mythomane, il s’est inventé des maladies pour susciter sa pitié. Diagnostiqué d'un trouble narcissique de la personnalité couplé à une personnalité vulnérable, il l'a détruite peu à peu.

15:05 Otages pendant de longs mois à l'étranger : comment ont-ils trouvé la force de tenir ?

Pour cet épisode de “Ça commence aujourd’hui”, Faustine Bollaert reçoit sur le plateau deux invités dont les visages ont tristement marqué l’esprit des Français durant des mois aux actualités.

Détenus en otages à l’étranger durant plusieurs mois, Bernard et Olivier ont accepté de venir témoigner.

Alors qu’il était en vacances en Iran, Bernard a été arrêté arbitrairement par les autorités le 3 octobre 2022. Il a passé 7 mois d’enfer dans ce qu’on appelle “le Bloc de Satan”, avant de retrouver la liberté le 12 mai 2023.

Journaliste correspondant au Mali, Olivier Dubois a été enlevé le 8 avril 2021 par une branche d’Al-Qaïda. Prisonnier dans le désert du Sahel durant 711 jours, il est parvenu à supporter sa capture en ne voyant son quotidien qu’à travers son regard de journaliste. Après n’avoir jamais perdu l’espoir de revoir les siens, il a été libéré le 20 mars 2023.