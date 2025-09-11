"Chroniques criminelles" : Petit Grégory, 40 ans après, la vérité sur l’affaire du siècle ? Samedi 13 septembre 2025 sur TFX

Samedi 13 septembre 2025 21:05, TFX rediffusera un numéro du magazine "Chroniques criminelles" : « Petit Grégory : 40 ans après, la vérité sur l’affaire du siècle ? ».

Tout le monde connait son visage : avec ses grands yeux rieurs et ses petites bouclettes, le petit Grégory Villemin est devenu le symbole de l’innocence assassinée. Mais c’est aussi le symbole de ce qui est, sans conteste, l’affaire criminelle la plus médiatisée de ces dernières décennies.

Depuis la découverte de son corps, pieds et poings liés, le 16 octobre 1984 dans les eaux glaciales de la Vologne, jusqu’à aujourd’hui, ce sont 40 ans de doutes et de rebondissements.

Qui l’a enlevé ? Est-il mort noyé dans la rivière ou a-t-il été tué avant ? A-t-il été victime d’un complot familial ou bien de la haine d’une seule personne ? Et qui sont ces corbeaux qui, pendant des années, ont harcelé et menacé Christine et Jean-Marie Villemin, ses parents ?

Ce document vous propose de démêler les fils de cette affaire aussi terrible que passionnante.

Où en est vraiment l’enquête ? Et quels sont ces derniers éléments qui pourraient bien faire enfin éclater la vérité ?