"C à vous" jeudi 11 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 11 septembre 2025 dans l'émission :
19:00 C à vous
« L'heure du choix »
Alain Juppé, ancien Premier ministre (1995-1997), défend la vision d’une Europe forte et indépendante dans son nouveau livre « L'heure du choix » qui paraît aujourd’hui aux éditions Tallandier.
L’Amérique de Trump sous le choc après l’assassinat de l’influenceur Charlie Kirk
Corentin Sellin, spécialiste des États-Unis, chroniqueur sur la politique américaine pour Les Jours.fr
20:00 C à vous, la suite
Dany Boon et Audrey Fleurot, pour le film “Regarde” en salle le 17 septembre.
Amélie Nothomb, pour le livre “Tant mieux” chez Albin Michel
Dans la cuisine de C à vous
Diego Accettulli, fondateur de Oggi Pasta et maître pastier.