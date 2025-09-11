"C à vous" jeudi 11 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 11 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 11 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

« L'heure du choix »

Alain Juppé, ancien Premier ministre (1995-1997), défend la vision d’une Europe forte et indépendante dans son nouveau livre « L'heure du choix » qui paraît aujourd’hui aux éditions Tallandier.

L’Amérique de Trump sous le choc après l’assassinat de l’influenceur Charlie Kirk

Corentin Sellin, spécialiste des États-Unis, chroniqueur sur la politique américaine pour Les Jours.fr

20:00 C à vous, la suite

Dany Boon et Audrey Fleurot, pour le film “Regarde” en salle le 17 septembre.

Amélie Nothomb, pour le livre “Tant mieux” chez Albin Michel

Dans la cuisine de C à vous

Diego Accettulli, fondateur de Oggi Pasta et maître pastier.