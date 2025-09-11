"28 minutes" jeudi 11 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 11 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce jeudi 11 septembre 2025 :

Catherine Girard raconte sa vérité sur son père, Georges Arnaud, qui aurait tué son père, sa tante et une servante en octobre 1941.

Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs drones russes ont franchi la frontière ukrainienne pour entrer en Pologne. Cette incursion est-elle un signe d’escalade de la menace russe contre l’Europe ?

La "fille de l’assassin" raconte sa vérité sur son père Georges Arnaud

Dans "In violentia veritas" (éditions Grasset), son premier livre, Catherine Girard explore sa généalogie au prisme de la violence à partir de l’aveu que son père lui a fait à l’âge de 14 ans quand elle a découvert qu’on la surnommait la "fille de l’assassin". Un camarade de classe lui raconte qu’elle doit ce surnom à son père Henri Girard, plus connu sous son nom de plume Georges Arnaud, auteur du "Salaire de la peur", qui aurait tué son père, sa tante et une servante en octobre 1941. L’adolescente, stupéfaite, explique qu’à peine rentrée chez elle, elle interpelle son père qui lui confesse alors l’innommable. Pourtant, lors de son procès en 1943, défendu par le grand pénaliste Maurice Garçon et face aux incohérences du dossier, il est acquitté alors que tout le conduisait à la guillotine. Dans cet ouvrage, Catherine Girard remet en cause la vérité judiciaire. Elle explore à travers ce livre intime ce qui a pu conduire son père à ce geste fatal : emprise de son propre père, amour de sa mère, tante en mal d’enfant…

Incursion de drones russes en Pologne : l’Otan et l’Europe mises à l’épreuve ?

Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs drones russes ont franchi la frontière ukrainienne pour entrer en Pologne alors que la Russie a lancé 458 drones et missiles contre l’Ukraine, selon Kiev. La Pologne a immédiatement demandé à l’Otan d’activer l’article 4 de son traité, qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace contre l’un de ses membres. L’armée russe a affirmé hier qu’”il n’y avait aucune intention d’attaquer des cibles sur le territoire polonais”. Les réactions européennes ont été unanimes pour condamner cette violation de l’espace aérien polonais.

Cette incursion intervient alors que la Russie et la Biélorussie vont mener des exercices militaires en territoire biélorusse dans les jours qui viennent, ce qui pourrait donner lieu à “des provocations, des sabotages et des agressions potentielles” à l’égard de la Pologne, selon le chef d’état-major général de l’armée polonaise. Le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, a affirmé : “Mon message est clair. Mettez fin à la guerre en Ukraine, cessez de violer notre espace aérien et sachez que nous sommes vigilants et que nous défendrons chaque centimètre du territoire de l’Otan.” Cette incursion de drones russes en Pologne est-elle un signe d’escalade de la menace russe contre l’Europe ?

Enfin, Xavier Mauduit nous raconte une histoire de Noël alors qu’au Venezuela, le président Nicolas Maduro a avancé cette fête au 1er octobre.

Marie Bonnisseau se rend en Allemagne où Markus Söder, président de la très conservatrice Union chrétienne-sociale (CSU), passe son temps à poster des photos de lui mangeant des saucisses sur les réseaux sociaux pour s’attaquer à ses opposants végétariens.

Les invités :

Catherine Girard, pour son livre "In violentia veritas" (éditions Grasset)

Guillaume L, historien militaire, ancien chercheur du collège de défense de l’OTAN.

Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI.

Vera Grantseva, politologue.