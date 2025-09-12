"Ça commence aujourd'hui" vendredi 12 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 12 septembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Les jours d'après : "Prêtes à tout pour leur enfant

Maud se bat sans relâche pour retrouver son fils kidnappé par son père à 5 ans, et retenu à Oman, au Moyen-Orient. Depuis 3 ans, Maud est prête à remuer la Terre entière pour serrer à nouveau son fils dans ses bras.

En mars 2023, Johannie était venue sur le plateau pour parler de son enfant intersexe. Giusy est né dans un corps de petite fille, mais à 2 ans, des examens hormonaux ont révélé qu'il est un garçon. Depuis, Johannie se bat pour faire reconnaître la nouvelle identité de son fils.

15:05 Acteur, danseur, écrivain, chorégraphe : ils ont réalisé leur rêve d'enfant !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau 4 artistes qui ont réalisé leurs rêves d’enfant.

L'arrivée de la télévision dans la famille de Samy Naceri a été une révélation pour lui : il voulait devenir comédien ! Son rêve ? Partager l'affiche avec Belmondo. Un rêve qui commencera à se réaliser en rencontrant Luc Besson...

Antony Colette, danseur professionnel, a remporté la dernière édition de « Danse avec les stars ». C’est d’ailleurs cette émission qui lui a donné envie de faire de la danse. Une surprise lui est réservée dans l’émission !

Mélissa Da Costa a toujours écrit avant de devenir une autrice à succès. Elle pensait que publier un livre serait un rêve impossible. Elle a profité d’une période de chômage pour rédiger un roman et a commencé à le faire lire autour d’elle avant de le déposer sur une plateforme destinée aux auteurs amateurs. Le début de la gloire !

Emmanuel Lenormand, metteur en scène et chorégraphe, rêve depuis l’enfance de danser dans des spectacles. Il a quitté sa Normandie natale pour monter à Paris et intégrer ce milieu.