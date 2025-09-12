recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" vendredi 12 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 12 septembre 2025 112
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 12 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 12 septembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Les jours d'après : "Prêtes à tout pour leur enfant

Maud se bat sans relâche pour retrouver son fils kidnappé par son père à 5 ans, et retenu à Oman, au Moyen-Orient. Depuis 3 ans, Maud est prête à remuer la Terre entière pour serrer à nouveau son fils dans ses bras.

En mars 2023, Johannie était venue sur le plateau pour parler de son enfant intersexe. Giusy est né dans un corps de petite fille, mais à 2 ans, des examens hormonaux ont révélé qu'il est un garçon. Depuis, Johannie se bat pour faire reconnaître la nouvelle identité de son fils.

15:05 Acteur, danseur, écrivain, chorégraphe : ils ont réalisé leur rêve d'enfant !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau 4 artistes qui ont réalisé leurs rêves d’enfant.

L'arrivée de la télévision dans la famille de Samy Naceri a été une révélation pour lui : il voulait devenir comédien ! Son rêve ? Partager l'affiche avec Belmondo. Un rêve qui commencera à se réaliser en rencontrant Luc Besson...

Antony Colette, danseur professionnel, a remporté la dernière édition de « Danse avec les stars ». C’est d’ailleurs cette émission qui lui a donné envie de faire de la danse. Une surprise lui est réservée dans l’émission !

Mélissa Da Costa a toujours écrit avant de devenir une autrice à succès. Elle pensait que publier un livre serait un rêve impossible. Elle a profité d’une période de chômage pour rédiger un roman et a commencé à le faire lire autour d’elle avant de le déposer sur une plateforme destinée aux auteurs amateurs. Le début de la gloire !

Emmanuel Lenormand, metteur en scène et chorégraphe, rêve depuis l’enfance de danser dans des spectacles. Il a quitté sa Normandie natale pour monter à Paris et intégrer ce milieu.

Dernière modification le vendredi, 12 septembre 2025 09:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Familles nombreuses : la vie en XXL&quot; vendredi 12 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 12 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

12 septembre 2025 - 08:58

Sur le même thème...

&quot;C ce soir&quot; jeudi 11 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" jeudi 11 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

11 septembre 2025 - 19:56

A ne pas manquer...

&quot;Échappées belles&quot; sur la Côte d'Opale samedi 13 septembre 2025 sur France 5

"Échappées belles" sur la Côte d'Opale samedi 13 septembre 2025 s…

11 septembre 2025 - 15:16 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL