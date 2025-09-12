recherche
"Reportages découverte - La gagne en famille" samedi 13 septembre 2025 sur TF1

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 12 septembre 2025 152
"Reportages découverte - La gagne en famille" samedi 13 septembre 2025 sur TF1

Samedi 13 septembre 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « La gagne en famille », un document inédit réalisé par Frédéric Arranz.

Que se passe-t-il lorsqu'un loisir insolite entraîne toute une famille ? Des parents aux enfants en passant par les frères, les sœurs et même les grands-parents, certaines passions ne se vivent qu'au travers du Graal : les concours. Pour les participants, les sacrifices sont nombreux. À commencer par les horaires à rallonge, pour des entraînements dignes des plus grands sportifs.

Stress, adrénaline, joie, déception et parfois larmes, ces compétiteurs acharnés traversent ensemble toutes les émotions.

Quand la passion devient une affaire de famille… En France, certains clans se lancent corps et âme dans des concours étonnants : orpaillage, fléchettes, dressage de chiens ou cuisine…

Dans le Lot-et-Garonne, les Lamarque traquent chaque paillette d’or. Parents et enfants s’entraînent ensemble avant la Coupe du Monde d’orpaillage en République Tchèque.

À La Marne (Loire-Atlantique), Carine et Sébastien, unis par les fléchettes et bientôt par le mariage, transmettent leur passion à leurs enfants, jusqu’à viser la Coupe de France.

À Lyon, les Accettulli font rayonner l’art de la pasta. Diego, maître incontesté, passe le flambeau à son fils Dario, candidat au Championnat de France des pâtes fraîches.

Dans le Nord, à Zuytpeene, le duo père-fille Annaloro brille en dressage de Border Collie. À seulement 13 ans, Lilas est déjà vice-championne du monde… et s’apprête à défier son propre père.

Entre fierté, rivalité et émotions partagées, Reportages découverte plonge au cœur de familles où la compétition est une véritable histoire de clan.

