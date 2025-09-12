recherche
"Zone Interdite - Enquête sur les nouveaux filons de la seconde main" dimanche 14 septembre 2025 sur M6

vendredi 12 septembre 2025
"Zone Interdite - Enquête sur les nouveaux filons de la seconde main" dimanche 14 septembre 2025 sur M6

Dimanche 14 septembre 2025 à 21:10 sur M6, Ophélie Meunier présentera un nouveau numéro du magazine "Zone Interdite" consacré aux nouveaux filons de la seconde main.

À l’heure de la rentrée, c’est la bonne idée pour s’équiper à moindre frais voire même gagner de l’argent ! Vêtements, déco, électroménager… l’an dernier, les deux-tiers des Français ont acheté ou vendu au moins un produit d’occasion ! Si certains y voient une façon plus responsable de consommer, beaucoup choisissent la seconde main pour des raisons économiques. Les professionnels l’ont bien compris et ils cherchent sans cesse de nouveaux filons sur ce marché en plein essor.

Durant plusieurs mois, les équipes de "Zone Interdite" ont suivi ceux qui rêvent de devenir les nouveaux rois de l’occasion en revendant les trésors insoupçonnés qui sommeillent parfois chez vous.

C’est une passion française : les vide-greniers ! Mais pour y vendre ses objets, il faut se lever tôt et ne pas ménager ses efforts. Alors des enseignes ont eu l’idée d’organiser des vide-greniers permanents. Les clients y entreposent leurs articles de seconde main à la semaine et le magasin se charge de les vendre en échange d’une commission. Près de Saint-Étienne (Loire), Bilel qui, jusque-là dirigeait des restaurants, veut surfer sur cette tendance en ouvrant son vide-greniers permanent. Il espère réussir à attirer des centaines d’acheteurs dès l’ouverture !

De l’électroménager comme neuf, vendu 50 % moins cher que dans les grandes enseignes, c’est la promesse d’Ahmed Chaieb. En quelques années, cet ancien livreur a bâti une entreprise florissante en reconditionnant des fours, des lave-linges et autres réfrigérateurs d’occasion, qui autrefois partaient à la déchetterie. Il y a six mois, Ahmed a racheté une célèbre enseigne de seconde main : Cash Converters. Grâce à cette nouvelle vitrine, il va tenter d’écouler ses produits à prix cassé dans toute la France.

Peut-être ce commissaire-priseur fera-t-il votre fortune ! Dans son bus, Marc Labarbe sillonne les villages du sud-ouest afin d’expertiser les objets que lui apportent les particuliers. Et il a l’œil pour repérer les trésors cachés. Il y a quelques années, une famille toulousaine lui a fait expertiser une « croûte » qui sommeillait dans son grenier. Il s’agissait en fait d’une toile de maître qu’un collectionneur américain leur a finalement achetée pour une somme estimée à plus de 100 millions d’euros !

Leur métier : récupérer les souvenirs d’une vie ! Patrick et son fils Alexandre sont débarrasseurs de maisons. Ils font le vide dans des logements, par exemple lors d’une succession. Mais à la longue, apporter des tonnes d’objets à la décharge était un crève-cœur. Alors, ils ont eu l’idée de les revendre dans des brocantes pour 1 euro pièce. Père et fils vont désormais tenter d’ouvrir un magasin dédié à toutes leurs trouvailles.

