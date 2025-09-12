"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Fabrice Autrand sur RMC Découverte dimanche 14 septembre 2025

Dimanche 14 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le numéro de "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Fabrice Autrand : « Le lit de mort ».

Le 6 avril 2013, à 02h05 du matin, un homme est entré dans la chambre à coucher du couple et a tiré trois fois sur Rachel, alors qu'elle dormait à côté de son mari. La jeune femme, terrorisée, s'est sauvé sa vie elle-même, en pratiquant des points de compression sur ses blessures.

Quand les pompiers et la police sont arrivés, elle était exsangue et son mari muet. Comment expliquer qu'il ne se soit pas porté au secours de sa femme au lieu de tenter vainement de poursuivre leur agresseur ? Comment expliquer cette agression, sans vol, sans effraction et exclusivement dirigée sur Rachel ? Qui menaçait-elle ? Fabrice Autrand, qui multipliait les rencontres sur internet ? Ce n'est pas l'ADN du mari qui a été retrouvé sur le sac en plastique que le tireur a oublié dans la chambre. Alors, qui a tiré ?

Après plusieurs mois d'enquête, la police a réussi à retrouver l'homme qui s'est introduit cette nuit-là chez les Autrand. Un certain Mourad Bouabida. Et elle aussi réussi à faire craquer le commanditaire.

Pour "Faites entrer l'accusé", Rachel, a accepté de raconter, pour la première fois, comment, elle a, sans le savoir, tenté de se reconstruire auprès d'un homme qui voulait sa mort, pour un des mobiles les plus ridicules qui soit.

Fabrice Autrand et Mourad Bouabida ont été condamnés à des peines respectives de 27 et 17 ans de réclusion criminelle.