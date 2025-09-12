"C dans l'air" vendredi 12 septembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 12 septembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 12 septembre 2025, Aurélie Casse reçoit Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint au Parisien, chef du service police-justice.

Un homme né en 1965, condamné dans le passé pour viols et surveillé par la justice, est soupçonné d'avoir enlevé et tué Agathe Hilairet, une jeune adepte de trail dont le corps avait été retrouvé le 4 mai dans la Vienne. Après deux jours de garde à vue, il a été présenté vendredi à un juge d'instruction en vue d'être mis en examen pour "meurtre précédé d'enlèvement et séquestration", a annoncé le parquet de Poitiers. L'homme a reconnu deux coups sur la jeune femme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, selon son avocat Me Aurélien Bourdier, à BFMTV.

"À ce stade, il reconnaît sa présence sur les lieux et avoir été en contact avec Agathe Hilairet", a précisé dans un communiqué la procureure de la République Rachel Bray, qui a sollicité son placement en détention provisoire. Une trace de l'ADN de la victime a été retrouvée dans le véhicule du mis en cause qui réside à Vivonne, la commune d'où la jeune femme de 28 ans était partie courir, le 10 avril dernier au matin, en partant du domicile de ses parents.

De frêle corpulence, Agathe Hilairet avait l'habitude de parcourir de longues distances qu'elle enregistrait sur une application sportive. L'enquête de la section de recherches de Poitiers a donné lieu à la vérification de milliers de témoignages et signalements, au visionnage de 1.200 heures de vidéosurveillance, à 1.000 auditions, à la surveillance de véhicules et à des écoutes téléphoniques, ainsi qu'à l'étude du profil de 160 personnes.

Damien Delseny fera le point sur l'enquête, et reviendra sur le parcours du meurtrier présumé, sorti de prison en avril 2024, après 21 ans de détention, et qui était "placé sous surveillance judiciaire" avec injonction de soins, à Vivonne, dans la Vienne.

Les experts invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

James André, grand reporter à France 24.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest-France.

Anne Toulouse, journaliste franco-américaine.

Le thème de l'émission :

Au lendemain de l’assassinat de Charlie Kirk, abattu dans l'Utah, la violence politique est plus que jamais dans le débat aux Etats-Unis. Cet influenceur, figure de l'extrême droite américain, a été tué par balles mercredi 10 septembre lors d'une réunion publique dans le campus de l’université de la vallée, à Orem, dans l’ouest du pays. Agé de 31 ans, star des réseaux sociaux et du mouvement MAGA, il avait joué un rôle prépondérant dans le ralliement d'une partie de la jeunesse américaine à Donald Trump, avec ses discours pro-armes, contre l'avortement ou l'immigration coupables, selon lui, coupables de mettre en péril l'Amérique blanche.

Très vite, le président des Etats-Unis a pris la parole mercredi pour saluer en Charlie Kirk, un « martyr de la vérité et de la liberté », et incriminé la « gauche radicale » sans que l’on ne connaisse ni le mobile, ni l’identité du tueur. Pour faire avancer l’enquête, le FBI a lancé un appel à témoins, sur la base de plusieurs vidéos diffusées hier, montrant un homme svelte portant des vêtements sombres, avec un pull à manches longues arborant le drapeau américain, des lunettes de soleil et une casquette. La police a également annoncé une récompense pouvant aller jusqu’à 100 000 dollars pour toute information en lien avec l’enquête.

La chasse à l'homme s’est intensifiée ce vendredi aux Etats-Unis pour retrouver le meurtrier de Charlie Kirk. Selon les propos de Donald Trump, un suspect aurait été interpellé grâce à la dénonciation d’une personne « très proche de lui ». Le président a notamment expliqué que le père du suspect lui-même ainsi qu'un pasteur avaient joué un rôle dans cette arrestation.

Cette annonce intervient dans un pays sous le choc et très fracturé. Si la classe politique américaine est unanime pour condamner cet assassinat et déplorer le regain de violence politique aux Etats-Unis, républicains et démocrates s'accusent mutuellement d'en être responsables, et certains analystes s'inquiètent déjà d'une volonté de vengeance des militants pro Trump. L'ancien président Joe Biden a appelé à ce que cette violence « cesse immédiatement ». Donald Trump, de son côté, a appelé ses fidèles à la retenue et à la non-violence.

Parallèlement, le locataire de la Maison-Blanche a annoncé ce vendredi déployer des militaires de la Garde nationale à Memphis, dans le Tennessee, dans le cadre de sa lutte contre la criminalité ciblant des grandes villes démocrates du pays. « Nous allons à Memphis. Memphis est profondément en difficulté. Le maire est heureux, c’est un maire démocrate (…) Nous allons régler ça comme nous l’avons fait à Washington », a déclaré le président américain dans une interview à la chaîne Fox News. Dans le pays, cette annonce relance les craintes des commentateurs politiques d'une instrumentalisation de forces policières et militaires par Donald Trump, dans un tournant autoritaire du pouvoir présidentiel, avant les élections de mi-mandat de l'an prochain.

Alors qui était Charlie Kirk ? Son assassinat constitue-t-il une bascule aux Etats-Unis ?

