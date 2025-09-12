"C à vous" vendredi 12 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 12 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 12 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Faux médicaments vendus sur internet, gaspillage, arrêt maladie pendant les congés

Nicolas Berrod, journaliste au Parisien-Aujourd’hui en France.

Karine Lacombe, infectiologue et cheffe de service à l'hôpital Saint-Antoine.

Disparition de Delphine Jubillar : son ex-mari Cédric auditionné en vue de son procès le 22 septembre

Dominique Rizet, grand reporter, journaliste police-justice, co-auteur de “L’affaire Jubillar”.

20:00 C à vous, la suite

Florent Pagny pour son album “Grandeur nature”. Il interprétera en live le titre “T’aimer encore”.

Pauline Loquès pour le film "Nino" en salle le 17 septembre

Cyril Féraud pour son émission “Intuition, qui sera le plus proche ?” sur France 2.