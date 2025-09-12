"28 minutes" vendredi 12 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Délyvous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 12 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Retour sur l'actualité de la semaine :

La diplomatie en ruines après les frappes israéliennes au Qatar.

La capacité ou non pour Emmanuel Macron de rompre avec lui-même.

L'incursion de drones russes dans l'espace aérien de la Pologne.

La série satirique “The White Lotus” débarque en France.

La condamnation à 27 ans de prison de Jair Bolsonaro.

Les invités :

Camille Dejardin, philosophe. Après son tract publié chez Gallimard en 2022 intitulé “Urgence pour l’école républicaine : exigence, équité, transmission”, elle publie cette fois “À quoi bon encore apprendre ?”, dans lequel elle écrit un plaidoyer pour l’apprentissage. Elle dénonce notamment le recours intempestif à l’intelligence artificielle au détriment des connaissances humaines.

Pascal Blanchard, historien.

Géraldine Woessner, rédactrice en chef au Point.

Antoine Bueno, essayiste.

Coco, dessinatrice de presse.

Les thèmes abordés dans l'émission :

Proche-Orient : la diplomatie en ruines après les frappes israéliennes au Qatar

Mercredi soir, au lendemain des frappes israéliennes qui ont visé des chefs du Hamas à Doha, le premier ministre qatari a pris la parole pour dénoncer ces agissements. "Benyamin Netanyahou doit être traduit en justice", a déclaré Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani qui a ensuite évoqué une réévaluation de la médiation de son pays dans les négociations entre Israël et le Hamas. Donald Trump s’est lui défendu de soutenir cette offensive d’Israël expliquant que la décision avait été “prise par Netanyahou”, et non par lui. Dès lors, les espoirs d’une désescalade de la violence semblent s’obscurcir. Avec cette frappe inédite au Qatar, Benyamin Netanyahou a délivré un message clair au monde entier : la poursuite de la guerre est une priorité. Sans oublier ses propos délivrés jeudi soir à propos de la Cisjordanie : “Il n’y aura pas d’État palestinien car ce territoire nous appartient.” Dans ces conditions, la voie de la diplomatie se dirige-t-elle vers un mur ?

Emmanuel Macron peut-il rompre avec lui-même ?

24 heures et puis c’est tout. Il n’aura suffi que d’une journée pour qu’Emmanuel Macron décide de nommer le nouveau premier ministre, Sébastien Lecornu, après la chute de François Bayrou. Mais le successeur au maire de Pau est loin de faire l’unanimité au sein des oppositions politiques, notamment pour le Parti socialiste encore échaudé par les promesses rompues de François Bayrou. Le nouvel hôte de Matignon a pourtant promis des “ruptures sur le fond et pas seulement sur la forme et sur la méthode”. Mais en choisissant son ex-ministre des Armées, qui plus est le seul à avoir été dans tous ses gouvernements, Emmanuel Macron a instillé le doute quant à sa capacité à rompre avec la politique menée depuis son arrivée à l'Élysée en 2017. En est-il seulement capable ? Le président est-il prêt à faire des gestes sur la taxation des plus riches ou sur les retraites notamment ?

Mardi, lors d’une visite en Finlande, le premier ministre polonais, Donald Tusk, s’est inquiété d’une possibilité de voir la Russie prête à “envahir d’autres pays que l’Ukraine”. Le lendemain, 19 drones ont été abattus dans l'espace aérien de ce pays, selon Varsovie. Une “provocation à grande échelle”, pour la Pologne. De son côté, l'armée russe a assuré ne pas l’avoir visée. C'est le duel de la semaine de Frédéric Says.

La série satirique “The White Lotus” débarque en France et c’est un événement… Après Hawaï, la Sicile et la Thaïlande, cette quatrième saison pourrait être tournée à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Megève ou Paris. Une excellente nouvelle pour le tourisme français. Après le phénomène “Emily in Paris”, la saison 4 de “The White Lotus” pourrait permettre à nouveau de faire rayonner la France à l’international. C’est le "point com" de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la condamnation à 27 ans de prison de Jair Bolsonaro au Brésil, les photos de la semaine soigneusement sélectionnées par nos invités, ainsi que "Le monde des choses", la nouvelle chronique de David Castello-Lopes.