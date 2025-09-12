"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 14 septembre 2025 sur France 3

Dimanche 14 septembre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Agnès Evren, porte-parole des Républicains, sénatrice LR de Paris.

12:00 Prisca Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine.

Au sommaire cette semaine :

Si la nomination du septième Premier ministre d’Emmanuel Macron a été rapide, c’est qu’elle était déjà programmée, au moins depuis que François Bayrou avait lui-même précipité son départ de Matignon. Sébastien Lecornu, proche du couple présidentiel, fera-t-il mieux à ce poste, sur un terrain miné entre les oppositions, la crise sociale et un président de la République qui ne veut guère toucher à son bilan ?

Le nouveau Premier ministre a annoncé la rupture sur la forme et le fond, considérant qu’il fallait se parler et négocier avant même de nommer son gouvernement. Retraites, fiscalité, jours fériés abandonnés ? Quelles ouvertures seront possibles et avec qui ?

Avec une "Carte blanche" à Etienne Girard, directeur adjoint de L'Express.