"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 14 septembre 2025 sur France 3

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.
L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.
Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :
11:40 Agnès Evren, porte-parole des Républicains, sénatrice LR de Paris.
12:00 Prisca Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine.
Au sommaire cette semaine :
Si la nomination du septième Premier ministre d’Emmanuel Macron a été rapide, c’est qu’elle était déjà programmée, au moins depuis que François Bayrou avait lui-même précipité son départ de Matignon. Sébastien Lecornu, proche du couple présidentiel, fera-t-il mieux à ce poste, sur un terrain miné entre les oppositions, la crise sociale et un président de la République qui ne veut guère toucher à son bilan ?
Le nouveau Premier ministre a annoncé la rupture sur la forme et le fond, considérant qu’il fallait se parler et négocier avant même de nommer son gouvernement. Retraites, fiscalité, jours fériés abandonnés ? Quelles ouvertures seront possibles et avec qui ?
Avec une "Carte blanche" à Etienne Girard, directeur adjoint de L'Express.