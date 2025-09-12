"Le 2020" dimanche 14 septembre 2025 : Qui est l'invité d'Anne-Sophie Lapix sur M6 ?

Qu’il s’agisse d’une figure connue ou d’un visage anonyme, les invités de ce nouveau rendez-vous viennent de tous horizons : société, culture, sport, politique, international, etc.
Cette interview est à retrouver sur M6+ avec, chaque semaine, une séquence bonus de l’entretien mené par Anne-Sophie Lapix.
Ce dimanche 14 septembre 2025, Anne-Sophie Laxpix reçoit Dominique de Villepin, ancien Premier ministre.
Il reviendra, entre autres, sur la nomination cette semaine de Sébastien Lecornu à Matignon.