"Le 2020" dimanche 14 septembre 2025 : Qui est l'invité d'Anne-Sophie Lapix sur M6 ?

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 12 septembre 2025 166
Dimanche 14 septembre 2025 à 20:20, retrouvez Anne-Sophie Lapix sur M6 pour une interview exclusive d’une dizaine de minutes avec une personnalité marquante de la semaine.

Qu’il s’agisse d’une figure connue ou d’un visage anonyme, les invités de ce nouveau rendez-vous viennent de tous horizons : société, culture, sport, politique, international, etc.

Cette interview est à retrouver sur M6+ avec, chaque semaine, une séquence bonus de l’entretien mené par Anne-Sophie Lapix.

Ce dimanche 14 septembre 2025, Anne-Sophie Laxpix reçoit Dominique de Villepin, ancien Premier ministre.

Il reviendra, entre autres, sur la nomination cette semaine de Sébastien Lecornu à Matignon.

