recherche
Magazines

"Au bout de l'enquête" : L'affaire Claude Lastennet sur France 2 samedi 13 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 13 septembre 2025 108
"Au bout de l'enquête" : L'affaire Claude Lastennet sur France 2 samedi 13 septembre 2025

Samedi 13  septembre 2025 à 16:00, Marie Drucker vous proposera de revoir le nouveau numéro du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire Claude Lastennet.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

Affaire Claude Lastennet, le goût du sang

Antoinette, Marcelle, Raymonde, Augustine… Toutes avaient plus de 70 ans, toutes ont été tuées en quelques mois, chez elles, au début des années 1990.

Seul indice pour les policiers : les meurtres ont eu lieu le long de la ligne de bus 192, au sud de Paris.

Leur enquête est une course contre la montre…

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Dernière modification le samedi, 13 septembre 2025 11:08
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Les résumés de &quot;Plus belle la vie&quot; du 15 au 19 septembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Les résumés de "Plus belle la vie" du 15 au 19 septembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

13 septembre 2025 - 10:51

Sur le même thème...

&quot;Le 2020&quot; dimanche 14 septembre 2025 : Qui est l'invité d'Anne-Sophie Lapix sur M6 ?

"Le 2020" dimanche 14 septembre 2025 : Qui est l'invité d'Anne-Sophie Lapix sur M6 ?

12 septembre 2025 - 19:41

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 13 septembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Sommaire de "50' Inside" samedi 13 septembre 2025 sur TF1, les re…

12 septembre 2025 - 18:59 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL