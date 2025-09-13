"Au bout de l'enquête" : L'affaire Claude Lastennet sur France 2 samedi 13 septembre 2025

Samedi 13 septembre 2025 à 16:00, Marie Drucker vous proposera de revoir le nouveau numéro du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire Claude Lastennet.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

Affaire Claude Lastennet, le goût du sang

Antoinette, Marcelle, Raymonde, Augustine… Toutes avaient plus de 70 ans, toutes ont été tuées en quelques mois, chez elles, au début des années 1990.

Seul indice pour les policiers : les meurtres ont eu lieu le long de la ligne de bus 192, au sud de Paris.

Leur enquête est une course contre la montre…

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.