"Appels d'urgence - Interventions chocs pour les gendarmes d'Argelès-Sur-Mer" sur TFX lundi 15 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 13 septembre 2025
"Appels d'urgence - Interventions chocs pour les gendarmes d'Argelès-Sur-Mer" sur TFX lundi 15 septembre 2025

Lundi 15 septembre 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera un inédit du magazine "Appels d'urgence" : « Interventions chocs pour les gendarmes d'Argelès-Sur-Mer ».

C'est l'une des stations balnéaires les plus populaires de la côte méditerranéenne : Argelès-sur-Mer. Avec ses plages à perte de vue et ses campings géants, l'été, la population de cette petite commune aux portes de l'Espagne grimpe jusqu'à 120 000 habitants.

Entre soirées festives, bagarres au camping et chauffards alcoolisés, la brigade de gendarmerie locale est sur tous les fronts pour tenter de maintenir le calme. En juillet et août, les interventions explosent. C'est la saison de tous les dangers pour Jade, Florian, Xavier et tous leurs collègues.

Les gendarmes doivent faire face aux conducteurs ivres, aux bagarres, aux accidents, mais devront également se mobiliser lors de l'arrivée massive de gens du voyage, qui sont venus passer l'été sur la côte catalane. Leurs installations sur des terrains privés occasionnent des débordements et la tension peut vite monter.

