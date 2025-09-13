"C dans l'air" samedi 13 septembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 13 septembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 13 septembre 2025, Aurélie Casse reçoit Jacques Attali, écrivain et économiste, auteur de « Danser près de la porte » (Flammarion).

Il apportera son regard sur les enjeux politiques, économiques et sociaux à venir, au terme d’une semaine particulièrement intense : la chute du gouvernement Bayrou, la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre, désormais chargé de faire adopter un budget dans un climat social tendu, marqué notamment par le mouvement « bloquons tout ».

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Noémie Schulz, grand reporter spécialiste police-justice à France télévisions.

Général François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN)

Philippe Laflaquiere, ancien juge d’application des peines.

Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne.

Le thème de l'émission :

Affaire Agathe Hilairet : qui est le suspect ?

Le suspect du meurtre d'Agathe Hilairet a été mis en examen hier pour « meurtre suivi, accompagné ou précédé d'un autre crime, à savoir enlèvement ou séquestration ». L'homme, âge de 59 ans, a reconnu deux coups sur la jeune femme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, précise toutefois son avocat.

L'ADN d'Agathe Hilairet avait en effet été découvert dans son véhicule. Cet ouvrier agricole réside à Vivonne (Vienne), commune d'où la jeune femme de 28 ans était partie courir, le 10 avril dernier, depuis le domicile de ses parents. L'individu a déjà été condamné à deux reprises à douze et trente ans de prison pour des faits de viols et d'agression sexuelle. Il était sorti en 2024 de la prison corse de Casabianda, spécialisée dans la réinsertion des criminels sexuels.

En attendant, en Allemagne, le principal suspect dans l'affaire Maddie McCann, jeune britannique disparue en 2007, va être libéré. Faute de preuves suffisantes pour obtenir une mise en accusation, le parquet allemand ne peut empêcher la remise en liberté de cet homme au lourd passé judiciaire pour des crimes sexuels violents. Le procureur en charge du dossier, Christian Wolters, a souligné que Christian Brückner restait « foncièrement dangereux ».

Si certaines affaires restent comme celle-ci non élucidées, les progrès scientifiques et techniques ont permis de faire avancer les enquêtes. C dans l'air a pu se rendre dans les locaux de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) de Pontoise dans l’Oise, où les experts en criminologie ont recours aux dernières technologies pour faire parler les indices. Des progrès considérables ont été faits, notamment sur l’ADN et les portraits-robots génétiques. La science comportementale vient aussi de plus en plus souvent aux secours des enquêtes et des cold cases.

Alors, qui est l'homme impliqué dans la mort d'Agathe Hilairet ? Pourquoi ne peut-on pas empêcher la remise en liberté du suspect dans l'affaire Maddie McCann ? Quelles sont les avancées techniques en termes d'enquêtes criminelles ?

