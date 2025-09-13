recherche
"Sept à Huit" dimanche 14 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 13 septembre 2025 195
Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 14 septembre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Sept à Huit Life

Le plus petit tribunal de France

Sept à Huit vous emmène dans les coulisses du plus petit tribunal de France à Mende en Lozère. Huit magistrats sur tous les fronts.

18:20 Sept à Huit

Sept à Huit

Retour sur l'affaire Jubillar

Va-t-on enfin savoir ce qui est arrivé à Delphine Jubillar ? À quelques jours du procès de son mari, Cédric, témoignages et documents inédits.

19:30 Le portrait de la semaine 

Omar Sy

Aujourd’hui, c’est lui, le Frenchy d’Hollywood. C’est lui qui incarne la version française de l’American Dream.

Star internationale depuis les succès d’« Intouchables » (2011) et de « Lupin », 100 millions de visionnages sur Netflix, il tournait la suite de cette série la nuit précédant notre tournage.

L’enfant de Trappes est, dans la lignée de ses ancêtres, un nomade qui vit entre Los Angeles, Paris, et le Sénégal.

Pour la première fois, il réagit à la polémique SNCF, la fake news diffusée cet été par le magazine identitaire Valeurs Actuelles.

Omar Sy à l’affiche de « French Lover » de Nina Rives, avec Sarah Giraudeau, à partir du 26 septembre sur Netflix.

Dernière modification le samedi, 13 septembre 2025 20:08
Suivez nous...

