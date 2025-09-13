"Sept à Huit" dimanche 14 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 14 septembre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Le plus petit tribunal de France

Sept à Huit vous emmène dans les coulisses du plus petit tribunal de France à Mende en Lozère. Huit magistrats sur tous les fronts.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Retour sur l'affaire Jubillar

Va-t-on enfin savoir ce qui est arrivé à Delphine Jubillar ? À quelques jours du procès de son mari, Cédric, témoignages et documents inédits.

19:30 Le portrait de la semaine

Omar Sy

Aujourd’hui, c’est lui, le Frenchy d’Hollywood. C’est lui qui incarne la version française de l’American Dream.

Star internationale depuis les succès d’« Intouchables » (2011) et de « Lupin », 100 millions de visionnages sur Netflix, il tournait la suite de cette série la nuit précédant notre tournage.

L’enfant de Trappes est, dans la lignée de ses ancêtres, un nomade qui vit entre Los Angeles, Paris, et le Sénégal.

Pour la première fois, il réagit à la polémique SNCF, la fake news diffusée cet été par le magazine identitaire Valeurs Actuelles.

Omar Sy à l’affiche de « French Lover » de Nina Rives, avec Sarah Giraudeau, à partir du 26 septembre sur Netflix.