"90' Enquêtes - Tension maximum pour les policiers de l'Oise" sur TMC mardi 16 septembre 2025

Mardi 16 septembre 2025 à 21:25, Tatiana Silva vous proposera sur TMC un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Tension maximum pour les policiers de l'Oise ».

A moins d'une heure de route au Nord de Paris, la ville de Creil, dans l'Oise où habitent 88 000 habitants, dont un sur deux a moins de 30 ans.

Dans certains quartiers, la délinquance de mineurs de plus en plus jeunes perturbe la tranquillité des habitants. Face à eux, les policiers sont bien décidés à sonner la fin de la récréation et tous ont des personnalités bien trempé.

Dans certains quartiers, le trafic de stupéfiant nuit à la vie des habitants. Après une minutieuse enquête, les policiers de Creil ont identifié un important réseau de trafiquants. Leur arrestation va se dérouler sur plusieurs jours, et sous haute tension.

Cette délinquance du quotidien n'est pas le seul fléau auquel font face les policiers. Sur la route, le bilan est alarmant : 35 morts en 2024 dans l'Oise, soit + 14% en 2 ans. Pourtant, les conduites imprudentes se multiplient, notamment les refus d'obtempérer. Flo et Jordan, 2 policiers, vont prendre en chasse un de ces chauffards et tomber sans le savoir sur des cambrioleurs qui n'ont pas froid aux yeux.

Parmi les 180 policiers de Creil, suivez le quotidien survolté de Mathilde, qui interviendra dans un camp de gens du voyage pour exfiltrer un habitant, visiblement pas très populaire.

Un autre fléau exaspère les habitants : les vols de pièces détachées de voitures. Celles-ci sont démontées la nuit, en pleine rue. Cependant, il arrive que les malfrats se fassent repérer et croisent le chemin de policiers comme Marvin. Avec lui, il vaut mieux ne pas tenter de s'échapper.

Suivez Sébastien, l'un des piliers du commissariat. Face à lui à la gare de Creil, un passager du TER a agressé une contrôleuse, dans les poches de ce délinquant, le major Sébastien va faire d'étonnantes découvertes.