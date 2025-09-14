"Non élucidé" : l’affaire Nadine Chabert à revoir sur T18 mardi 16 septembre 2025

Mardi 16 septembre 2025 à 20:40, T18 vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la 2ème saison de “Non élucidé” qui reviendra sur l'affaire Nadine Chabert.

L'affaire Nadine Chabert a débuté avec la disparition inexpliquée de Nadine Chabert, le 10 ou 11 juin 2003, à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Nadine Chabert, une femme de 33 ou 34 ans et mère d'une fille, était professeure de français dans un institut de formation pour adultes. Au moment de sa disparition, elle était en instance de divorce.

Les soupçons se sont rapidement portés sur son mari, Patrick Chabert, qui a été la dernière personne à la voir. Patrick Chabert a affirmé que sa femme avait fait ses valises et était partie refaire sa vie ailleurs, après l'avoir déposée à un rond-point où elle avait rendez-vous pour un stage professionnel à Paris. Il a également déclaré qu'elle avait emporté tous ses vêtements.

Le couple connaissait des difficultés, notamment après la faillite de l'entreprise d'électricien de Patrick. Nadine avait repris ses études et son travail lui plaisait. Elle avait également un héritage et des biens immobiliers. Patrick était tombé en dépression et supportait mal l'assurance que sa femme avait acquise. Elle avait également des nouvelles fréquentations et sortait beaucoup. Selon des confidences faites par Nadine à une amie, elle avait peur de son mari et s'enfermait à double tour dans sa chambre.

Le corps de Nadine Chabert n'a jamais été retrouvé. En 2010, Patrick Chabert a été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de sa femme, malgré le manque de preuves matérielles. Cependant, il a toujours clamé son innocence. En 2011, il a été acquitté en appel. En 2022, un non-lieu a été prononcé, laissant l'affaire non résolue.