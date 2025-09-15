"C à vous" lundi 15 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 15 septembre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 15 septembre 2025 :

18:55 C à vous

Budget 2026 : la taxe Zucman sur les ultrariches au centre de l'équation politique

Gabriel Zucman, professeur à l’École normale supérieure, directeur de l’Observatoire européen de la fiscalité.

Suicide assisté : un médecin militant de la fin de vie face à la justice

Dr Bernard Senet, membre de la commission médicale de l’association Le Choix - Citoyens pour une mort choisie.

Me Laurence Bedossa, avocate de Bernard Senet.

20:00 C à vous, la suite

Ramzy Bedia et Niels Schneider, pour le film “Les tourmentés” en salle ce mercredi.

Jimmy Mohamed, pour son livre “Ça va beaucoup mieux” (M6 éditions)

Adel Fugazi, pour son spectacle “Pause”.

Dans la cuisine de C à vous

Le créateur de contenu William Seven, alias Willzer.foodz sur les réseaux sociaux.