recherche
Magazines

"C à vous" lundi 15 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 15 septembre 2025 203
"C à vous" lundi 15 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 15 septembre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 15 septembre 2025 :

18:55 C à vous

Budget 2026 : la taxe Zucman sur les ultrariches au centre de l'équation politique

Gabriel Zucman, professeur à l’École normale supérieure, directeur de l’Observatoire européen de la fiscalité.

Suicide assisté : un médecin militant de la fin de vie face à la justice

Dr Bernard Senet, membre de la commission médicale de l’association Le Choix - Citoyens pour une mort choisie.

Me Laurence Bedossa, avocate de Bernard Senet.

20:00 C à vous, la suite

Ramzy Bedia et Niels Schneider, pour le film “Les tourmentés” en salle ce mercredi.

Jimmy Mohamed, pour son livre “Ça va beaucoup mieux” (M6 éditions)

Adel Fugazi, pour son spectacle “Pause”.

Dans la cuisine de C à vous

Le créateur de contenu William Seven, alias Willzer.foodz sur les réseaux sociaux.

Dernière modification le lundi, 15 septembre 2025 17:06
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; lundi 15 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 15 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

15 septembre 2025 - 17:20

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; lundi 15 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 15 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

15 septembre 2025 - 17:20

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 17 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 17 septembre 2025, les invités reçus pa…

15 septembre 2025 - 13:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL