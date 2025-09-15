"28 minutes" lundi 15 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 15 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 15 septembre 2025 :

La médecin légiste Karine Dabadie raconte le quotidien de son métier particulier dans "Corps, corps, corps".

La taxe Zucman prévoit la mise en place d’un impôt plancher de 2% sur les fortunes de plus de 100 millions d’euros. Serait-elle la clé pour sortir la France de l’instabilité politique et de l’impasse budgétaire ?

La médecin légiste qui fait parler les corps

Karine Dabadie publie “Corps, corps, corps. Carnet d’une médecin légiste”, écrit avec Macha Séry (aux éditions Globe), un ouvrage dans lequel elle raconte son quotidien dans ce métier particulier, souvent fantasmé dans les films ou les séries. Karine Dabadie explique que les médecins légistes travaillent sur les morts, mais leur rôle est aussi d’éclairer l’existence et les souffrances des vivants. “Sur chaque corps s’exprime un parcours de vie”, écrit-elle. La médecin légiste est une femme engagée, notamment dans la lutte contre les violences conjugales, sexuelles et faites aux enfants. Cet engagement trouve son origine dans son histoire personnelle, elle-même victime d’un viol pendant l’enfance.

Taxe Zucman : faut-il taxer les riches ?

La taxe Zucman serait-elle la clé pour sortir la France de l’instabilité politique et de l’impasse budgétaire ? Le projet de taxation pensé par l’économiste Gabriel Zucman est au cœur des discussions à venir entre le nouveau premier ministre, Sébastien Lecornu, et les dirigeants socialistes. Leur rencontre est prévue mercredi matin. La taxe Zucman prévoit la mise en place d’un impôt plancher de 2% sur les fortunes de plus de 100 millions d’euros. Fin août, le Parti socialiste a inscrit cette mesure dans son contre-budget présenté à Blois au cours de son université d’été. Mais cette taxe ne fait pas l’unanimité, notamment du côté du Medef. Dans les colonnes du journal “Le Parisien”, Patrick Martin, le président des patrons de France, a mis en garde : "Ce serait un frein terrible à l’investissement et à la prise de risque pour les entreprises."

Enfin, Xavier Mauduit revient sur l’histoire de la croix de saint Georges, emblème blanche et rouge présente sur le drapeau anglais, alors que le pays a connu une manifestation massive d’extrême droite dans les rues de Londres, samedi.

Marie Bonnisseau se penche sur le destin de trois religieuses autrichiennes âgées de plus de 80 ans, qui ont décidé de fuir leur maison de retraite pour revenir dans leur ancien couvent situé dans les Alpes.

Les invités :

Karine Dabadie pour son livre “Corps, corps, corps. Carnet d’une médecin légiste”