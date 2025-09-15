"Quotidien" lundi 15 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce lundi 15 septembre 2025 à 19:20 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus lundi 15 septembre 2025 :

Arthur Delaporte, président de la commission d'enquête sur les effets de Tiktok sur les mineurs.

Laure Miller, rapporteure de la commission d'enquête sur les effets de Tiktok sur les mineurs.

Faustine Bollaert, journaliste.