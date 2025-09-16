"28 minutes" mardi 16 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 16 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 16 septembre 2025 :

Selon le philosophe Dominique Bourg, la Terre a déjà dépassé sept des neuf limites planétaires en raison des activités humaines.

Au lieu d’appeler à l’unité après l’assassinat de son ami Charlie Kirk, Donald Trump a fustigé la "gauche radicale" dont les discours seraient "directement responsables du terrorisme observé dans notre pays". Les États-Unis pourraient-ils basculer dans une guerre civile ?

Climat, le prix de l’inaction : milliards gaspillés, nature sacrifiée

Le trou de la couche d’ozone est appelé à disparaître d’ici quelques décennies grâce, en majeure partie, à des mesures qui ont éliminé les produits chimiques qui l’appauvrissent, selon un rapport de l’ONU publié le 15 septembre. Cette bonne nouvelle est bien la seule concernant le changement climatique. Aujourd’hui, la Cour des comptes a publié un autre rapport qui indique que le coût du dérèglement climatique est estimé, par les grands réassureurs mondiaux, autour de 300 milliards d’euros pour la communauté internationale en 2024. Le coût de l’inaction est nettement plus élevé que celui d’une transition écologique, souligne l’institution française. Selon Dominique Bourg, philosophe spécialiste de l’écologie, la Terre a déjà dépassé sept des neuf limites planétaires (acidification des océans, appauvrissement de l’ozone, augmentation des aérosols, etc.) en raison des activités humaines. Il est notre invité.

Assassinat de Charlie Kirk : une bascule pour la démocratie américaine ?

"Expose Charlie’s Murderers" est le nom du site internet qui a été lancé anonymement aux États-Unis pour dénoncer tous ceux qui se réjouiraient de la mort de Charlie Kirk, le jeune influenceur d’extrême droite pro-Maga, tué le 10 septembre d’une balle en Utah. Officiellement, aucune donnée personnelle n’est dévoilée mais, en réalité, on peut y trouver les villes d’origine, les adresses mail et les comptes Instagram des personnes signalées. Laura Loomer, une influenceuse Maga, avait donné le ton la semaine dernière : “Préparez-vous à voir vos aspirations professionnelles ruinées.” Cette menace a été mise à exécution puisque plusieurs dizaines de personnes ont été licenciées depuis : un journaliste de MSNBC, une employée d’une université ou encore des pompiers ou des militaires. Au lieu d’appeler à l’unité après l’assassinat de son ami Charlie Kirk, Donald Trump a fustigé la "gauche radicale" dont les discours seraient "directement responsables du terrorisme observé dans notre pays". Le principal suspect, un homme de 22 ans, Tyler Robinson, a été arrêté mais ses motivations, à l’heure actuelle, restent floues. Les démocrates ont pourtant unanimement condamné cet assassinat, de Barack Obama à Bernie Sanders. Les États-Unis pourraient-ils basculer d’une bataille culturelle anti-woke à une guerre civile ?

Enfin, Xavier Mauduit revient sur les massacres du "Bloody Sunday" en Irlande du Nord en 1972 alors que s’ouvre le procès d’un ancien soldat britannique jugé pour ce “dimanche sanglant”.

Marie Bonnisseau nous emmène en Albanie qui vient de nommer sa nouvelle ministre anti-corruption… générée par l’IA.

Les invités :

Dominique Bourg, philosophe spécialiste de l’écologie