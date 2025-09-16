recherche
"Tout beau, tout neuf" mardi 16 septembre 2025, les invités de Cyril Hanouna sur W9

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 16 septembre 2025 183
"Tout beau, tout neuf" mardi 16 septembre 2025, les invités de Cyril Hanouna sur W9

Mardi 16 septembre 2025 à partir de 18:45, Cyril Hanouna présentera un nouveau numéro de "Tout beau, tout neuf". Voici les invités qui seront ce soir dans l'émission....

Nouveau décor, nouveaux chroniqueurs, nouvelles rubriques… mais toujours ce style inimitable et cette proximité unique avec le public.

"Tout beau, tout neuf", c’est un concentré d’énergie, de liberté et de bonne humeur dans lequel les news, les chroniques et les happenings les plus surprenants se succèdent pour offrir près de trois heures de divertissement quotidien hors norme.

Autour de Cyril Hanouna, une bande aux caractères bien trempés et aux profils variés pour débattre et parler, sans langue de bois, de tous les sujets qui animent les Français et pour accueillir des invités qui font l’événement.

Les invités du mardi 16 septembre 2025 :

Jean-Marie Bigard évincé des Grosses Têtes ? Sa réponse à Laurent Ruquier !

Impôts trop élevés, interdiction de Tiktok aux mineurs, commission à l'Assemblée... le coup de gueule d’AD Laurent.

Les vidéos de Patrick Cohen et Thomas Legrand avec des responsables du PS truquées ? La réponse exclusive d’Arthur De Watrigant, directeur de la rédaction de l’Incorrect.

Dernière modification le mardi, 16 septembre 2025 18:25
Magazines
