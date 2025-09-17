"Envoyé Spécial" jeudi 18 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 18 septembre 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Les reportages diffusés jeudi 18 septembre 2025 :

Rénovation, likes et béton : les nouveaux rois du chantier

Ils rénovent, ils filment, ils monétisent. Ils ne sont ni architectes, ni artisans. Encore moins décorateurs d’intérieur. Pourtant, ils réunissent chaque jour des dizaines, parfois des centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux, autour d’un contenu pour le moins inattendu : la rénovation de leur maison, qu’ils parviennent à faire financer en bonne partie grâce à leur communauté.

Les rénovations de Seb, 2 Boys 1 House… Ces nouveaux visages du bricolage s’exposent sur les réseaux sociaux en documentant leurs galères de chantier.

À la croisée du journal de bord, du tutoriel et du feuilleton domestique, leurs vidéos sont tournées à l’iPhone et montées à la va-vite. Mais elles cartonnent car elles racontent ce que vivent des milliers de Français : des particuliers qui, avec peu de moyens et beaucoup de volonté, se lancent dans la rénovation d’un bien ancien. Qui sont ces influenceurs de la rénovation ? Comment expliquer leur succès ?

Car très vite, ce qui n’était qu’un carnet de bord devient bien plus. Les marques s’en mêlent. Fenêtres, peinture, isolant, mobilier : les enseignes de bricolage flairent le bon filon. Une audience ciblée, un engagement fort, une authenticité à toute épreuve : c’est l'opportunité rêvée pour toucher une génération de nouveaux propriétaires et cibler les plus jeunes grâce à une communication moderne et innovante.

Résultat : des partenariats, des produits offerts, parfois des rémunérations. Certains économisent jusqu’à 30 000 euros, quand d’autres parviennent à se tirer un salaire et à en faire leur métier !

Quand la rénovation devient-elle un business ? Comment ces nouveaux créateurs de contenus monétisent-ils leur visibilité ? Sponsoring, dons, rémunérations : quelle est la stratégie des marques et pour quels montants ?

Un reportage de Maureen Alibert / Cover Films.

Plans sociaux : de la colère à l’espoir

La papeterie de Stenay, quasi centenaire, liquidée fin 2024. L’usine Bonduelle de Saint-Mihiel, fermée en février 2025. L’hypermarché Auchan de Bar le Duc, disparu en mai de cette même année. Avec, à chaque fois, plus d’une centaine d’employés au tapis. Trois symboles d’une Meuse en souffrance. "Envoyé spécial" a suivi le destin des ex-salariés pendant plusieurs mois.

Cette désindustrialisation, et l’image grise qui colle à la peau de la Lorraine, fait écho à la crise sociale et politique de cette rentrée 2025. Pourtant, le taux de chômage en Meuse est inférieur à la moyenne nationale. Ici poussent même des usines de pointe qui embauchent. Le monde d’avant est remplacé par celui de demain, dans l’électrique ou l’aéronautique. Dans cette France qui doute d’elle-même, des reconversions inattendues sont possibles.

Un reportage de Loïc de La Mornais, Leo Bensimon, Valeria Ghiri et Mikael Bozo.

Corée du Sud : un pays en mal d’enfants

À l’heure où la France commence à s’inquiéter de la baisse de sa natalité, "Envoyé spécial" part en Corée du Sud, le pays au monde qui fait le moins d’enfants : 0,75 par femme en 2024, bien en dessous des 2,1 nécessaires au renouvellement des générations. Quelles sont les conséquences d’une telle chute des naissances ? Au-delà des premiers signes visibles – maternités à l’abandon, écoles maternelles transformées en maisons de retraite –, c’est tout un pays qui craint de disparaître.

Y aura-t-il encore demain des travailleurs pour faire tourner l’économie ? Des soldats pour faire face au menaçant voisin nord-coréen ? Subventions, formations dans les écoles, speed-datings : partout en Corée du Sud, entreprises et pouvoirs publics se mobilisent pour tenter à tout prix de relancer la natalité.

Un reportage d'Alice Gauvin, Swanny Thiébaut, Kim Ah-ram et Vincent Gobert.