"Enquête d'action" en immersion avec les gendarmes de Grenoble vendredi 19 septembre 2025 sur W9

Vendredi 19 septembre 2025 à 21:25, Marie-Ange Casalta présentera sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Gendarmes de Grenoble : pas de pitié contre les délinquants de la route ! ».

3 000 permis suspendus en Isère en 2024, soit près d’une dizaine chaque jour ! Dans la région de Grenoble, les chauffards n’ont qu’à bien se tenir car les gendarmes de la route ne laissent rien passer. Alcool, drogue, vitesse excessive... face à des délinquants qui risquent gros, les contrôles sont parfois tendus. Et ces derniers mois, les forces de l’ordre sont confrontées à de nouvelles menaces.

Délit récemment créé par la loi, les rodéos urbains explosent en France : les infractions ont bondi de 83 % en un an ! Et Grenoble n’échappe pas à la règle. Nicolas, de la brigade de Sassenage, met fin aux acrobaties d’une moto non homologuée impliquée dans une dizaine d’autres courses folles. La sanction est immédiate et radicale : pour éviter sa remise en circulation, l’engin sera détruit !

Autre phénomène inquiétant : l’essor du CBD au volant. Peu de conducteurs le savent : après en avoir consommé, ils peuvent être testés positifs au THC, la molécule responsable des effets du cannabis. Ainsi, que le produit soit légal ou pas, la sanction encourue est la même ! Une jeune mère de famille contrôlée par l’adjudant-chef Bruno, du peloton motorisé de Pont-de-Claix, va l’apprendre à ses dépens…

Enfin, dans cette région qui fait régulièrement la une pour des fusillades sur fonds de trafic de stupéfiants, la présence d’armes à feu à bord des véhicules est particulièrement redoutée. Lorsque Manon, du peloton motorisé de la Verpillière, découvre un pistolet dans la boîte à gants d’une camionnette, son sang ne fait qu’un tour. Véritable arme ou réplique ? Toute confusion peut très vite dégénérer…