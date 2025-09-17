"C dans l'air" mercredi 17 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 17 septembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 17 septembre 2025, Caroline Roux reçoit Caroline Michel-Aguirre, grand reporter à l’hebdomadaire Le Nouvel Obs.

Dans leur livre « Le Grand Détournement », Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre, enquêteurs au Nouvel Obs, révèlent que 270 milliards d’euros annuels d’aides aux entreprises et de cadeaux fiscaux aux plus riches sont distribués sans contrôle sur leur efficacité. Une politique "probusiness" d’Emmanuel Macron qui, démontrent-ils, a déstabilisé le modèle social français.

L'ancien Premier ministre François Bayrou avait reconnu le 25 août dernier que le montant des aides publiques aux entreprises était devenu considérable dans notre pays.

À la veille de la mobilisation du 18 septembre, dont l'une des revendications est davantage de justice fiscale, Caroline Michel-Aguirre nous livrera les dessous de son enquête, qui décrit un "hold-up" sans arme ni violence.

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction de Challenges.

Brigitte Boucher, journaliste politique à Franceinfo TV.

Jean-Laurent Cassely, journaliste et essayiste.

Le thème de l'émission :

Neuf jours après sa nomination à Matignon, Sébastien Lecornu poursuit ce mercredi ses consultations. Il a notamment reçu ce matin les représentants du Parti socialiste, à la veille d’une journée de mobilisation qui s’annonce massive. Pour la première fois depuis 2023, les organisations syndicales ont appelé à manifester dans tous les secteurs contre les mesures d’austérité du budget présenté cet été, et que le nouveau Premier ministre n’a pas encore écartées.

Plus de 250 manifestations ont déjà été déclarées en France pour ce jeudi 18 septembre. Des perturbations importantes sont annoncées dans les transports, à l’école, dans les services publics, dans le secteur de la santé — avec la fermeture de très nombreuses pharmacies —, mais aussi dans le secteur de l’énergie. Des grèves et des barrages filtrants sont prévus, touchant les sites de stockage de gaz, les terminaux méthaniers, ainsi que les centrales nucléaires et hydrauliques.

Au cœur des mots d’ordre — tout comme lors de la journée « Bloquons tout » du 10 septembre —, des revendications très concrètes autour des salaires, du pouvoir d’achat, de la justice sociale et fiscale, avec notamment la mise en œuvre de la taxe Zucman, une mesure qui s’est imposée dans le débat politique sur le budget 2026.

Portée par la gauche et notamment les socialistes, cette mesure, qui prévoit la création d’une taxe de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros, enflamme les discussions politiques depuis la rentrée, et semble désormais soutenue par une majorité de Français. Ainsi, selon un sondage Ifop pour Le Parisien, commandé par le PS, 86 % des sondés y sont aujourd’hui favorables, dont 92 % des sympathisants Renaissance et 89 % des sympathisants LR.

Le Premier ministre a cependant déjà fermé la porte à cette taxe, tout en reconnaissant qu’il se posait « des questions de justice fiscale ».

Un sentiment d’injustice et de ras-le-bol fiscal qui est de plus en plus exprimé dans les cortèges et sur les réseaux sociaux par des Français, souvent issus des classes moyennes. Nos journalistes sont allés à leur rencontre pour leur donner la parole.

Ils ont également interviewé Jean-Claude Trichet, l’ancien président de la Banque centrale européenne et ancien gouverneur de la Banque de France. Au micro de C dans l’air, il alerte sur la situation gravissime de nos finances publiques et la nécessité d’agir, vite.

