"28 minutes" mercredi 17 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 17 septembre 2025 105
"28 minutes" mercredi 17 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 17 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 17 septembre 2025 : 

Le docteur Didier Peillon lève un tabou : il déclare qu’il a aidé des patients à mourir ou n’a rien fait pour les maintenir en vie.

La commission d’enquête indépendante missionnée par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU a rendu un rapport dans lequel elle conclut qu’Israël est responsable du génocide commis à Gaza.

Ce médecin lève un tabou : "Oui, j’ai aidé des malades à mourir"

Le tribunal de Paris juge depuis le 15 septembre douze membres de l’association Ultime liberté, qui défend l’euthanasie et le suicide assisté. Ces militants du troisième âge sont accusés d’avoir aidé des personnes, malades ou non, à se procurer des barbituriques sur internet dans le but de mettre fin à leurs jours.

Ce procès s’ouvre alors que le Sénat est censé examiner, à partir du 7 octobre, les deux textes de loi relatifs à la fin de vie, déjà adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture. La nouvelle législation vise à remplacer la loi Claeys-Léonetti de 2016, qui mettait en place la sédation profonde. Elle légalise “un droit à l'aide à mourir”, avec un encadrement strict.

Le docteur Didier Peillon publie “Ces malades que nous aidons à mourir”, aux éditions City, dans lequel il livre un témoignage rare. Il y affirme qu’il a aidé des patients à mourir ou n’a rien fait pour les maintenir en vie, sans passer par le consentement de la personne concernée, notamment dans des situations d’urgence comme lors de réanimation ou de non-réanimation. Il a été suspendu à titre conservatoire à la suite de la sortie de son livre.

Siège de Gaza par Israël : l’accusation de génocide est-elle encore contestable ?

Le 16 septembre au matin, l’armée israélienne a lancé une opération terrestre majeure sur Gaza-ville. Plus de 100 personnes ont été tuées, selon l’agence de presse palestinienne WAFa. Cette offensive intervient au lendemain du départ d’Israël de Marco Rubio, le secrétaire d’État américain, venu assurer les Israéliens du “soutien indéfectible” de son pays. Ce soutien est essentiel pour Israël, mais il est de plus en plus marginal tant la guerre menée par le gouvernement de Benyamin Netanyahou est décriée.

Selon le journal “Les Échos”, l’Union européenne devrait proposer des sanctions commerciales contre Israël cette semaine, comme le réclament depuis longtemps des pays tels que l’Espagne ou encore la Belgique.

Le 22 septembre, la France, entre autres, devrait reconnaître l’État palestinien à l’ONU. Une commission d’enquête indépendante missionnée par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU a rendu un rapport le 16 septembre dans lequel ses membres disent être arrivés "à la conclusion qu’un génocide se produit à Gaza et continue de se produire". Selon elle, sur les cinq critères retenus en 1948 pour qualifier le crime de génocide, quatre sont aujourd’hui remplis par Israël - un seul de ces cinq actes peut suffire pour qualifier un génocide.

Enfin, Xavier Mauduit nous raconte la vraie histoire de Jeremiah Johnson, en réalité John Johnson, joué au cinéma par Robert Redford en 1972, décédé hier.

Marie Bonnisseau nous emmène à la rencontre de Matt Bass, un New-Yorkais devenu une star de TikTok avec sa série de vidéos de “bad walkers” dans lesquelles il se moque de la lenteur de certains piétons sur les trottoirs de New York.

Les invités :

Didier Peillon pour son livre “Ces malades que nous aidons à mourir”

Attention

Les autres invités seront communiqués par Arte environ 20 minutes avant le début de l'émission. Cet article sera donc réactualisé dès qu'ils seront connus.

