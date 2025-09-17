"Quotidien" mercredi 17 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus mercredi 17 septembre 2025 :
Zaccharie Risacher, basketteur aux Atlanta Hawks (NBA).
Laurent Lafitte, Elodie Bouchez, Ramzy Bedia et Laure Calamy pour le film « Classe moyenne » au cinéma le 24 septembre 2025.