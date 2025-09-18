"Complément d’Enquête" sur les milliards d’euros d’aides publiques versés aux multinationales ce 18 septembre sur France 2

Jeudi 18 septembre 2025 à 23:00 sur France 2, Tristan Waleckx présentera un nouveau numéro de "Complément d'enquête" dont le thème sera : « Multinationales : les (vraies) assistées de la République ? ».

En plein cœur de l’été, le Premier ministre a annoncé que les Français allaient devoir se serrer la ceinture. En jeu, un effort massif de 44 milliards d’euros pour stopper l’envol de la dette. Pourtant, depuis 10 ans, les entreprises françaises bénéficient des largesses de l’Etat. Uniquement pour l’année 2023, elles ont touché 211 milliards d’euros selon un récent rapport sénatorial. Parmi les destinataires de ces aides publiques, des multinationales comme Michelin qui n’ont aucun problème de fin de mois.

Cet argent public a-t-il dopé l’emploi et l’investissement chez le géant du pneu ?

En 2024, ce fleuron français a engrangé 1,9 milliards d’euros de bénéfices et perçu plus de 140 millions d’euros d’aides publiques. Mais la même année, l’entreprise a annoncé la fermeture de deux usines en France, à Cholet et à Vannes et supprimé plus de 1200 emplois. Pour la direction du groupe, les deux sites n’étaient plus assez rentables. Mais selon les syndicats, il s’agissait d’une stratégie délibérée du groupe pour délocaliser la production en Pologne et en Italie.

Complément d’enquête est aussi parti sur la piste de machines achetées quelques années plus tôt, grâce notamment aux deniers publics, pour un site français et qui ont finalement été envoyées à l’étranger.

Les journalistes de la rédaction ont aussi fait des découvertes troublantes sur les pratiques du numéro 1 du conseil informatique en France, Cap Gemini. En 2023, le groupe a bénéficié de 71 millions d’euros de crédit d’impôt pour booster sa recherche et son développement. Mais, selon des témoignages et des documents exclusifs, une partie de cet argent servirait surtout à payer les consultants inoccupés entre de deux missions.

Entre pratiques douteuses et utilisation contestable, Complément d’Enquête sur les milliards d’euros d’aides publiques versés aux multinationales françaises.

Une enquête de Manon Bachelot, Valeria Ghiri et Vincent Gobert.