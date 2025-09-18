recherche
Magazines

"Complément d’Enquête" sur les milliards d’euros d’aides publiques versés aux multinationales ce 18 septembre sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 18 septembre 2025 186
"Complément d’Enquête" sur les milliards d’euros d’aides publiques versés aux multinationales ce 18 septembre sur France 2

Jeudi 18 septembre 2025 à 23:00 sur France 2, Tristan Waleckx présentera un nouveau numéro de "Complément d'enquête" dont le thème sera : « Multinationales : les (vraies) assistées de la République ? ».

En plein cœur de l’été, le Premier ministre a annoncé que les Français allaient devoir se serrer la ceinture. En jeu, un effort massif de 44 milliards d’euros pour stopper l’envol de la dette. Pourtant, depuis 10 ans, les entreprises françaises bénéficient des largesses de l’Etat. Uniquement pour l’année 2023, elles ont touché 211 milliards d’euros selon un récent rapport sénatorial. Parmi les destinataires de ces aides publiques, des multinationales comme Michelin qui n’ont aucun problème de fin de mois.

Cet argent public a-t-il dopé l’emploi et l’investissement chez le géant du pneu ?

En 2024, ce fleuron français a engrangé 1,9 milliards d’euros de bénéfices et perçu plus de 140 millions d’euros d’aides publiques. Mais la même année, l’entreprise a annoncé la fermeture de deux usines en France, à Cholet et à Vannes et supprimé plus de 1200 emplois. Pour la direction du groupe, les deux sites n’étaient plus assez rentables. Mais selon les syndicats, il s’agissait d’une stratégie délibérée du groupe pour délocaliser la production en Pologne et en Italie.

Complément d’enquête est aussi parti sur la piste de machines achetées quelques années plus tôt, grâce notamment aux deniers publics, pour un site français et qui ont finalement été envoyées à l’étranger.

Les journalistes de la rédaction ont aussi fait des découvertes troublantes sur les pratiques du numéro 1 du conseil informatique en France, Cap Gemini. En 2023, le groupe a bénéficié de 71 millions d’euros de crédit d’impôt pour booster sa recherche et son développement. Mais, selon des témoignages et des documents exclusifs, une partie de cet argent servirait surtout à payer les consultants inoccupés entre de deux missions.

Entre pratiques douteuses et utilisation contestable, Complément d’Enquête sur les milliards d’euros d’aides publiques versés aux multinationales françaises.

Une enquête de Manon Bachelot, Valeria Ghiri et Vincent Gobert.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Replay &quot;L'oeil de Philippe Caverivière&quot; du 18 septembre 2025 face à Fabien Roussel (vidéo)

Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 18 septembre 2025 face à Fabien Roussel (vidéo)

18 septembre 2025 - 08:54

Sur le même thème...

&quot;C ce soir&quot; mercredi 17 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" mercredi 17 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

17 septembre 2025 - 20:02

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 21 septembre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 21 septe…

17 septembre 2025 - 20:30 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL