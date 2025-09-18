"Echappées belles" dans les villages du Gard samedi 20 septembre 2025 sur France 5

recherche
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 18 septembre 2025 73
Samedi 20 septembre 2025 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène dans le Gard.

Cap au cœur du Gard, une terre d’histoire et de traditions, où chaque village raconte une mémoire enfouie, un art de vivre intemporel et une atmosphère inimitable. Ici, entre Cévennes, Provence et Camargue, cette région offre un paysage pluriel où le temps semble suspendu, bercé par les pierres des ruelles, les rituels d’autrefois et les parfums d’une nature généreuse.

Le Gard, c’est une terre habitée depuis la nuit des temps, traversée par les peuples, les croyances et les civilisations. Des vestiges préhistoriques aux cités médiévales perchées, en passant par les ponts romains ou les menhirs oubliés, chaque recoin semble garder en secret une part du mystère des hommes. Ici, les traditions ne s’exposent pas : elles se vivent, elles se partagent. Folklore, fêtes votives, contes populaires et artisanats anciens tissent encore le quotidien de ses habitants. Mais ce territoire, profondément ancré dans son passé, regarde aussi vers l’avenir.

Le Gard inspire. Il attire artistes, créateurs, rêveurs… qui trouvent dans ses lumières dorées et ses paysages contrastés un souffle créatif unique. C’est une terre de passion et de convivialité, où l’on prend le temps de faire, de transmettre, de goûter. On y savoure les produits du terroir, entre huiles parfumées, fromages de caractère et douceurs artisanales, dans une atmosphère chaleureuse et authentique.

À travers ses villages de charme – qu’ils soient perchés sur un piton rocheux, lovés au creux d’une vallée ou blottis au bord d'un cour d’eau – le Gard dévoile un visage à la fois intime et vibrant. Un territoire où passé et présent se mêlent harmonieusement, porté par une population fière, accueillante, et profondément attachée à sa terre.

Partez à la découverte des villages du Gard, là où chaque pierre, chaque accent, chaque silence murmure un peu de cette âme singulière.

Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
